Telefonoval Trump Putinovi pre ukončenie konfliktu na Ukrajine? Kremeľ nemôže správu „potvrdiť ani vyvrátiť“

Kremeľ v nedeľu odmietol potvrdiť alebo vyvrátiť americkú správu o telefonáte medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským vodcom Vladimirom Putinom.

Washington a Moskva oficiálne nepotvrdili žiadnu komunikáciu medzi lídrami od nástupu Trumpa do úradu. The New York Post však v sobotu neskoro večer informoval, že Trump tomuto médiu povedal, že telefonoval Putinovi, aby prediskutoval ukončenie konfliktu na Ukrajine, a Rus mu vraj povedal, že „chce, aby ľudia prestali umierať“.

Trump o veci odmietol hovoriť

Médium citovalo Trumpa, ktorý povedal, že o tom „radšej nebude hovoriť“ príliš často ako ostatní lídri. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v komentároch pre štátnu tlačovú agentúru TASS uviedol, že nemôže potvrdiť ani vyvrátiť, že sa rozhovor uskutočnil, ale naznačil, že o žiadnom takomto telefonáte nevie.

„Čo môžem povedať o tejto novinke? Ako administratíva vo Washingtone rozširuje svoju prácu, vzniká mnoho rôznych komunikácií. A táto komunikácia prebieha rôznymi kanálmi,“ povedal hovorca.

Hovorca Peskov správy poprel

„A samozrejme, vzhľadom na túto viacnásobnú komunikáciu, ja osobne nemôžem niečo vedieť, niečo si neuvedomovať. Preto to v tomto prípade nemôžem ani potvrdiť, ani vyvrátiť.“

Peskov predtým niekoľkokrát poprel správy o rozhovoroch medzi Trumpom a Putinom pred návratom amerického lídra do prezidentského úradu. Kremeľ uviedol, že čaká na „signály“ o možnom stretnutí Trumpa a Putina a že nikto z novej Trumpovej administratívy nebol v kontakte s Kremľom.