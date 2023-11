Tatra banka má najlepší mobilný web na svete

Ako už tradične na jeseň, viaceré prestížne celosvetové magazíny oznámili najlepšie banky v rôznych kategóriách. Od Global Finance získala Tatra banka cenu za najlepší adaptívny web na svete a PWM a the Financial Times potvrdili dominanciu privátneho bankovníctva Tatra banky na Slovensku.

Digitálny líder aj podľa zahraničných magazínov

Global Finance tradične oznamuje najlepšie digitálne banky v dvoch kolách. V prvom určuje top lokálne finančné inštitúcie z viacerých pohľadov, ako sú napríklad najlepšia ponuka digitálnych produktov alebo najlepší užívateľský dizajn. V tomto kole, ktorého výsledky boli známe v auguste, Tatra banka získala až 10 ocenení, vrátane najlepšej spotrebiteľskej digitálnej banky na Slovensku a najlepšieho SME bankovníctva v regióne strednej a východnej Európy.

Víťazov druhého kola vybraných regionálnych a svetových kategórií sme spoznali v októbri na slávnostnej ceremónii v Londýne. V konkurencii najlepších svetových bánk si Tatra banka odniesla ocenenie za najlepší adaptívny mobilný web na svete (The Best Global Consumer Mobile Banking Adaptive Site Global for 2023).

Ako uviedol Global Finance vo svojom vyjadrení: „Porotu tvorili zástupcovia spoločnosti Infosys, globálneho lídra v oblasti poradenstva, technológií a outsourcingových riešení. Na základe hodnotení porotcov urobili redaktori Global Finance konečný výber. Víťazi boli vybraní podľa sily stratégie poskytovania digitálnych služieb klientom, úspechu pri adaptovaní digitálnych produktov zo strany klientov, rastu online klientskej základne, šírky ponúkaných produktov, dôkazov o hmatateľných výhodách získaných z digitálnych iniciatív a dizajnu a funkčnosti webových stránok.“

„Získať ocenenie od medzinárodného vyhlasovateľa nie je jednoduchou záležitosťou, obhájiť ho je však násobne náročnejšie. Sme preto radi, že sa nám darí dlhodobo kráčať po ceste digitálneho lídra. Potvrdzuje to, že naša stratégia prinášať zmysluplné inovácie je správna,“ povedal pri tejto príležitosti Martin Kubík, člen predstavenstva zodpovedný za IT.

Okrem svetového prvenstva je navyše Tatra banka podľa Global Finance aj najinovatívnejšou bankou v strednej a východnej Európe.

K lídrom v digitálnej sfére patrí Tatra banka nielen podľa Global Finance, ale i magazínu Euromoney. Ten určil Tatra banku ako najlepšiu slovenskú banku pre digitálne riešenia (Best Bank for Digital Solutions in Slovakia).

„V centre záujmu našich inovácií stoja jednoznačne klienti. Do ich sveta sa snažíme priniesť viac komfortu. Zároveň nás teší, že naše riešenia dokážu obstáť aj v svetovej konkurencii. Je to dôkazom toho, že aj banka z malej krajiny dokáže udávať svetové trendy,“ dodal Peter Matúš, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo.

Najlepšie privátne bankovníctvo má Tatra banka

Okrem digitálnych ocenení zbiera Tatra banka uznanie aj za svoje privátne bankovníctvo. Po EMEA Finance a Euromoney udelili titul najlepšieho privátneho bankovníctva na Slovensku pre rok 2023 aj vyhlasovatelia PWM a the Financial Times.

„V období pred pandémiou sme sa sústredili na digitalizáciu služieb privátneho bankovníctva. Dnes môžeme potvrdiť správnosť zvolenej stratégie. Podarilo sa nám zrýchliť exekúciu klientskych požiadaviek, dokonca si môžu naši klienti zvoliť, akým spôsobom budú komunikovať s poradcom. Na výber majú virtuálny alebo osobný kontakt. V budúcnosti máme záujem ešte viac rozširovať ponuku služieb a produktov v súlade so stratégiou viackanálovosti. Na druhej strane pracujeme neustále na zvyšovaní kvality poradcov, pri ktorej sa zameriavame na komplexnosť poradenstva, “ uviedol pre magazíny Marek Neckár, riaditeľ odboru privátneho bankovníctva.

Úplný zoznam ocenení nájdete na stránke.

Informačný servis