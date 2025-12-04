Táto „obyčajná burina“ môže zachrániť vašu pečeň aj trávenie

Kto by to bol povedal?
Foto: FYTOPHARMA
Skromná púpava, ktorú väčšina ľudí bez milosti kosí na záhrade, skrýva poklad pre vaše zdravie. Jej koreň – nenápadný, no plný účinných látok – pomáha pri trávení, podporuje detoxikáciu organizmu a prospieva pečeni aj žalúdku.

Púpava: viac než len burina

Foto: FYTOPHARMA

Vedci potvrdzujú, že koreň púpavy podporuje metabolizmus cukrov a pomáha telu zbavovať sa škodlivín. Stimuluje tvorbu žlče, čím uľahčuje trávenie, a priaznivo pôsobí na pečeň i črevnú mikroflóru.

Dnes už ju nemusíte zbierať na lúkach.

FYTOPHARMA – tradičná sila v modernej dobe

Slovenská značka FYTOPHARMA prináša na trh kvalitné čaje a produkty z bylín, ktoré nájdete najmä v lekárňach. Púpavu spracováva v rôznych formách.

Foto: FYTOPHARMA
  • Sypaný a porciovaný koreň púpavy –  ideálny pre milovníkov klasiky. Stačí zaliať horúcou vodou a vychutnať si čaj, aký pili už naše babičky.
  • Púpava kvapky – praktický elixír, ktorý podporuje trávenie a očistu tela. Stačí pár kvapiek denne a vaše trávenie sa opäť dostane do rovnováhy.

Púpava sa využíva aj pri príprave bylinných zmesí na výrobu čajov a ďalších produktov, ktoré sú zamerané na očistu organizmu, podporu trávenia, normálnej funkčnosti pečene a žlčníka.

Foto: FYTOPHARMA
  • UNGOLEN® – bylinkový poklad pre pečeň a žlčník – legendárny UNGOLEN® bol po generácie známym čajom na podporu pečene a žlčníka. Už od roku 1942 pomáha zachovať správnu funkciu pečene a následne podporuje trávenie a prečistenie organizmu.
Ungolen čaj + Ungolen kvapky. Foto: FYTOPHARMA

Dnes prichádza v modernej forme – UNGOLEN® kvapky. Koncentrovaný extrakt s rýchlou vstrebateľnosťou a praktickým dávkovaním na každý deň. Vďaka nim pocítite úľavu rýchlejšie.

Vedeli ste, že…

  • Púpava obsahuje inulín – prírodný polysacharid, ktorý podporuje zdravú črevnú mikroflóru.
  • Koreň púpavy podporuje tvorbu žlče, čím pomáha pri trávení mastných jedál.
  • UNGOLEN® s obsahom pestreca, púpavy artičoky a ďalších bylín sa používal už dávno predtým, než sa začalo hovoriť o „detoxe“ – jednoducho bol „na ťažký žalúdok“.

Náš TIP

Výber kvalitných bylinných produktov a ich správne užívanie môžu prispieť k lepšiemu tráveniu a naštartovaniu metabolizmu, čo následne podporí imunitu aj vitalitu organizmu.
Pri pretrvávajúcich ťažkostiach alebo zdravotných problémoch sa vždy poraďte s lekárom či lekárnikom.

