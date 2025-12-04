Táto „obyčajná burina“ môže zachrániť vašu pečeň aj trávenie

Skromná púpava, ktorú väčšina ľudí bez milosti kosí na záhrade, skrýva poklad pre vaše zdravie. Jej koreň – nenápadný, no plný účinných látok – pomáha pri trávení, podporuje detoxikáciu organizmu a prospieva pečeni aj žalúdku.
Púpava: viac než len burina
Vedci potvrdzujú, že koreň púpavy podporuje metabolizmus cukrov a pomáha telu zbavovať sa škodlivín. Stimuluje tvorbu žlče, čím uľahčuje trávenie, a priaznivo pôsobí na pečeň i črevnú mikroflóru.
Dnes už ju nemusíte zbierať na lúkach.
FYTOPHARMA – tradičná sila v modernej dobe
Slovenská značka FYTOPHARMA prináša na trh kvalitné čaje a produkty z bylín, ktoré nájdete najmä v lekárňach. Púpavu spracováva v rôznych formách.
- Sypaný a porciovaný koreň púpavy – ideálny pre milovníkov klasiky. Stačí zaliať horúcou vodou a vychutnať si čaj, aký pili už naše babičky.
- Púpava kvapky – praktický elixír, ktorý podporuje trávenie a očistu tela. Stačí pár kvapiek denne a vaše trávenie sa opäť dostane do rovnováhy.
Púpava sa využíva aj pri príprave bylinných zmesí na výrobu čajov a ďalších produktov, ktoré sú zamerané na očistu organizmu, podporu trávenia, normálnej funkčnosti pečene a žlčníka.
- UNGOLEN® – bylinkový poklad pre pečeň a žlčník – legendárny UNGOLEN® bol po generácie známym čajom na podporu pečene a žlčníka. Už od roku 1942 pomáha zachovať správnu funkciu pečene a následne podporuje trávenie a prečistenie organizmu.
Dnes prichádza v modernej forme – UNGOLEN® kvapky. Koncentrovaný extrakt s rýchlou vstrebateľnosťou a praktickým dávkovaním na každý deň. Vďaka nim pocítite úľavu rýchlejšie.
Vedeli ste, že…
- Púpava obsahuje inulín – prírodný polysacharid, ktorý podporuje zdravú črevnú mikroflóru.
- Koreň púpavy podporuje tvorbu žlče, čím pomáha pri trávení mastných jedál.
- UNGOLEN® s obsahom pestreca, púpavy artičoky a ďalších bylín sa používal už dávno predtým, než sa začalo hovoriť o „detoxe“ – jednoducho bol „na ťažký žalúdok“.
Náš TIP
Výber kvalitných bylinných produktov a ich správne užívanie môžu prispieť k lepšiemu tráveniu a naštartovaniu metabolizmu, čo následne podporí imunitu aj vitalitu organizmu.
Pri pretrvávajúcich ťažkostiach alebo zdravotných problémoch sa vždy poraďte s lekárom či lekárnikom.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.