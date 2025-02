Táto kniha je lacnejšia ako terapia. Užitočné rady a praktické cvičenia

Už vás nebaví cítiť sa mizerne, no nemôžete si dovoliť terapiu?

Táto kniha je lacnejšia ako terapia . A to doslova.

Je to praktická príručka, ktorá prináša terapeutické techniky priamo k vám. Autorka Liz Kelly je skúsená psychoterapeutka a ponúka zrozumiteľné vysvetlenia zložitých konceptov týkajúcich sa duševného zdravia, ktoré môžete okamžite zaviesť do praxe.

Zaslúžite si cítiť sa lepšie. Je to dosiahnuteľné. „Viem, že je to pravda, bola som svedkom ohromného rastu svojich klientov. Zostávam v nemom úžase pri pohľade na odvahu, ktorú u mňa v kancelárii preukazujú každý jeden deň. Aj z vlastnej skúsenosti viem, že zmena je možná,“ tvrdí Liz.

Realita je taká, že v posledných rokoch plných sociálnych, politických a ekonomických zvratov by sa nám všetkým zišla istá forma terapie. A to je iba vrchol ľadovca popri zvládaní celosvetovej pandémie, nosení nohavíc, randení, pravidelnom praní, aby vás nezasypala špinavá bielizeň, či snahe zvládnuť dvadsiaty siedmy míting na Zoome za deň. Je toho veľa. Každý potrebuje podporu a uznanie.

Pri čítaní knihy autorka navrhuje vyskúšať viacero rôznych stratégií, dať im skutočnú šancu, a nájsť tú pravú pre vás. Ak vám nejaká nesadne, je to v poriadku! Pokojne ju ignorujte a vyskúšajte niečo iné. Ide o váš život. Riaďte sa tým, čo je správne pre vás – nie tým, čo zaberá mame, sestre, kamarátovi, šéfke, influencerovi, ktorého sledujete, či celebrite, o ktorej ste si prečítali v časopise.

V knihe nájdete kapitoly ako:

Starostlivosť o seba je spôsob prežitia

Zoznámte sa so svojím vnútorným kritikom

Prepojenie mysle a tela

Zvládanie všetkých pocitov

Zdravé hranice sú cool

Ľudia potrebujú ľudí (tak si nájdite dobrých)

Všetci žialime

Nech to má zmysel

Duševné zdravie je tu s vami natrvalo

Nájsť dobrého terapeuta je naozaj ťažké. A nájsť takého, s ktorým si ešte aj porozumiete a ktorý nezruinuje vašu peňaženku, je ešte zložitejšie.

Aj preto je Táto kniha je lacnejšia ako terapia veľmi užitočná príručka pre tých, ktorí hľadajú spôsoby, ako zlepšiť svoje duševné zdravie bez nutnosti navštevovať terapeuta. Kniha je rozdelená do kapitol, z ktorých každá sa zameriava na konkrétny aspekt duševného zdravia, bonusom sú praktické cvičenia a rady, ktoré môžete hneď začleniť do svojho každodenného života.

