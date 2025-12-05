Tatiana Drexler so švihom späť na plátna: Dokáže v Švihákoch roztancovať Martina Pechláta?

A keď niečo robí, ide do toho naplno. Tentoraz mieri po rokoch späť pred filmovú kameru. V novej komédii Braňa Mišíka Šviháci sa pokúša roztancovať Martina Pechláta, jedného z hlavných predstaviteľov očakávanej snímky od tvorcov kinohitu Nikdy nehovor nikdy. A ktovie – možno Tatiana zdvihne zo stoličiek nielen filmových kolegov, ale aj divákov zo sedačiek v kinách. V tých Švihákov uvidíte od 22. januára 2026.
Drexler sa vo filme Šviháci objavuje v úlohe tanečnej majsterky. Pre obľúbenú tanečnicu, choreografku a porotkyňu ide o návrat do prostredia, ktoré už raz okúsila: „V dvadsiatich dvoch rokoch som bola tanečnou kaskadérkou vo filme Pasodoble pre dvoch. Ja som bola telo a kaskadérka tvár,“ smeje sa Tatiana Drexler.“ Život ma už toľkokrát prekvapil vecami, o ktorých sa mi ani nesnívalo, že radšej počítam úplne so všetkým. Ostatne, práve o tom je film Šviháci. Nikdy nevieme, aké prekvapenie na nás za rohom čaká,“ dodáva.
Stretnutie s hereckými hviezdami, ktoré ohromilo aj skúsenú porotkyňu
Na pľaci sa Tatiana stretla so Zuzkou Kubovčíkovou Šebovou, Martinom Pechlátom aj Jitkou Schneiderovou. Na adresu hereckých kolegov nešetrila slovami uznania: „Že sú skvelí herci, viem, ale že až takí dobrí, to ma naozaj prekvapilo. Uchvátilo ma, ako rýchlo vedia meniť emócie a akí precízni sú v detailoch. Hercov všeobecne obdivujem, je to nesmierne náročné povolanie.“ A ako to bolo s tanečnými schopnosťami? Tatiana si samozrejme neodpustila trocha humoru: „Martin je taký dobrý herec, že je ťažké povedať, či to ‚tanečné drevo‘ tak dobre zahral, alebo či ním naozaj je,“ komentovala s úsmevom. „Výnimočné tanečné nadanie Jitky Schneiderovej si dobre pamätám zo siedmeho pokračovania StarDance. Tam som presne vedela, na čom sme.“
Tatianine Vianoce: konečne čas na blízkych
Po náročnom a veľmi vyťaženom roku sa Tatiana chystá na zaslúžený vianočný odpočinok, ktorý strávi v kruhu rodiny a najbližších. Počas Vianoc sa konečne stretnem s priateľmi z Hannoveru. V priebehu roka som ich bohužiaľ dosť zanedbávala,“ priznáva sa s úsmevom. Jej fanúšikovia sa na ňu však nemusia tešiť dlho – už začiatkom nového roka sa Tatiana objaví na filmovom plátne v komédii Šviháci, ktorá vstúpi do kín 22. januára 2026.
O filme Šviháci
Traja kamaráti Dan (Martin Pechlát), Ondrej (Tomáš Jeřábek) a Filip (Daniel Fischer) sa pravidelne stretávajú vo vyhlásených kúpeľoch, kde ich kapela Šviháci bavia miestnych hostí a oni si zároveň užívajú spoločnú pánsku jazdu. Všetko by išlo podľa plánu, keby sa zrazu neprevalilo, že jeden z nich má v kúpeľoch sedemročného utajeného syna, o ktorého sa musí neplánovane postarať. Namiesto užívania si, sa zo švihákov v okamihu stávajú otcovia na plný úväzok. O tom, čo sa práve deje v kúpeľoch nič netuší ani Danova milujúca manželka ani Ondřejova žiarlivá partnerka. Zatiaľ… Nová komédia od tvorcov kinohitu Nikdy nehovor nikdy sľubuje zábavu, ale aj príbeh o láske, priateľstve i (ne)zodpovednosti a exkluzívnych hosťov v podobe Heleny Vondráčkovej, ktorá si so Švihákmi zaspieva legendárnu Dlhú noc, a Tatiany Drexlerovej, od ktorej dostanú špeciálnu lekciu.
Šviháci
SR – 2026
Dĺžka: 100 min.
Žáner: komédia
Premiéra: 22. januára 2026
Hrajú: Daniel Fischer, Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek, Emanuel Bugala, Zuzana Kubovčíková Šebová, Gabriela Dzuríková, Zuzana Konečná, Jitka Schneiderová, Sabina Remundová, Regina Rázlová, exkluzívny hosť Helena Vondráčková a ďalší
Producenti: Oľga Núñezová, Peter Núñez, Marianna Heinz
Réžia: Braňo Mišík
Kamera: Juraj Chlpík
Scenár: Anton Ondrejka, Braňo Mišík
Výkonný producent: Marek Vozár
Strih: Michal Kondrla
Hudba: Matúš Široký
Zvuk: Alexander Bori
Kostýmy: Danica Raytchev
Masky: Katarína Pokorná
Architekt: Daniel Šichman
