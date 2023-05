Tanec môže posilniť scénu aj krajinu

Ak by sa podarilo dostať slovenský súčasný tanec na zahraničné pódiá, bol by to skvelý signál nielen pre scénu, ale aj pre krajinu, hovoria organizátori showcasového podujatia Slovenská tanečná platforma 2023.

Formát showcasového festivalu si slovenská verejnosť spája predovšetkým s hudobným podujatím Sharpe, no podobné typy akcií v ostatných rokoch vznikajú aj v iných oblastiach umenia. Jednou z nich je Slovenská tanečná platforma, bienále súčasného tanca, ktoré sa najbližšie uskutoční od 1. do 4. júna v kultúrnych priestoroch v Bratislave a Banskej Bystrici. Od iných tanečných festivalov sa líši dramaturgiou a funkciou – výber najzaujímavejších domácich diel z ostatných dvoch rokov prezentuje pred publikom pozostávajúcim okrem verejnosti najmä zo zahraničných promotérov a domácich odborníkov. Cieľom je posilniť prezentáciu slovenského tanca na medzinárodných javiskách. Ak sa koncept tanečnej platformy ujme, jej význam nielen pre scénu, ale aj pre krajinu, môže byť výrazný, tvrdia organizátori.

Veľtrh pre tanec

Začiatkom júna sa Slovenská tanečná platforma uskutoční historicky po druhý raz. Odprezentuje deväť predstavení z uplynulých dvoch sezón, ktoré možno považovať za reprezentatívny výber aktuálnej domácej tvorby. Okrem toho uvedie sprievodný a pracovný program, pozostávajúci z deviatich tanečných, diskusných a networkingových podujatí, ktorý bude priestorom pre všetkých účastníkov zoznámiť sa bližšie s domácou scénou a konfrontovať ju so zahraničím.

„Platformy sa podobajú veľtrhom, kde sa diela prezentujú odbornému publiku, ako sú napríklad promotéri alebo producenti hľadajúci predstavenia pre svoje festivaly v zahraničí,” vysvetľuje podstatu pracovného programu na Slovenskej tanečnej platforme riaditeľka banskobystrického Divadla Štúdio tanca a zakladateľka pražského priestoru Studio Alta Lucia Kašiarová.

Diskusie aj spoločná túra

Hlavným ťahákom pracovného programu pre tanečných profesionálov budú diskusie a prezentácie umelcov pre zahraničných delegátov. Tí sa na základe uvádzaných predstavení a osobného stretnutia s choreografmi môžu rozhodnúť pozvať tvorcov hosťovať do zahraničia alebo ich zapojiť do medzinárodných koprodukcií.

Pracovný program odštartuje z domáceho kontextu – hlavnou témou úvodného stretnutia Networkuj po slovensky vo štvrtok 1. júna budú možnosti uvádzania súčasného tanca v domácich podmienkach. Diskusia vzniká v spolupráci organizácie PlaST so sieťou kultúrnych centier Antena Network.

Ďalšie pracovné stretnutia sa už ponesú v medzinárodnom duchu. V piatok 2. 6. doobeda budú môcť umelci aj návštevníci absolvovať neformálnu vychádzku so zahraničnými hosťami do mestských lesov, pričom bude vytvorený priestor na debatu o tanci aj nepracovných témach. Nasledovať bude diskusia o tanci v regióne V4 Ako môžeme spolupracovať vo vyšehradskom regióne? V sobotu sa v rámci pracovného programu odohrá potenciálne najdôležitejšie podujatie pre slovenskú scénu – networkingový brunch, na ktorom sa bude konať tzv. „pitching”, teda prezentácie slovenských tanečných tvorcov pre zahraničných delegátov. Na túto časť programu umelcov a umelkyne, ktorí sa predstavia v hlavnom programe, tím STP 2023 vopred pripravoval koučingom s bulharským dramaturgom a kritikom pôsobiacim v Belgicku Yasenom Vasilevom. Záver pracovnej časti Platformy potom bude nedeľná diskusia v Telocvični s cieľom zhodnotiť aktuálny stav scény a prínos aktuálneho ročníka platformy pre ňu.

Osobný kontakt

Dôraz na pracovnú časť programu kladú tvorcovia preto, že práve na rôznorodých oficiálnych a neformálnych stretnutiach vzniká najviac príležitostí. „Spoločné stravovanie účastníkov bolo na platformách vždy nutné pre dodržanie časového rozvrhu, ale postupom času k rozhovorom pri obede pribudli ďalšie formáty – prezentácie projektov, prechádzky s umelcami v inšpiratívnych lokalitách miesta konania a podobne,” popisuje skúsenosti z iných krajín členka dramaturgickej rady Slovenskej tanečnej platformy a umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe Mira Kovářová. „Sprievodné podujatia sa snažia vytvárať priestor na komunikáciu medzi účastníkmi. Osobný kontakt je pre obe strany nenahraditeľný, lebo len v bezprostrednej interakcii vieme odčítať mnohé nuansy, od sympatií až po presvedčivosť argumentácie,” dodáva.

Lucia Kašiarová zas zdôrazňuje, že pracovný a sprievodný program má zmysel aj pre nadšencov, domácich odborníkov či teoretikov, pre ktorých sú platformy šanca vzdelávať sa a rozširovať si obzory. Za významný považuje aj ďalší rozmer showcasových podujatí: platformy sú podľa nej príležitosť odprezentovať nielen tanečnú scénu, ale aj krajinu ako takú cez kontakt s ľuďmi, ktorí v nej žijú a tvoria.

Podobne popisuje showcasové festivaly a export umenia celkovo aj členka dramaturgickej rady STP 2023 a riaditeľka festivalu Nu Dance Fest Petra Fornayová: „Prečo je také dôležité presadiť sa v zahraničí? Prítomnosť v medzinárodných vodách potvrdzuje, že nie sme len svedkami diania, ktoré okolo nás beží, ale že sme jeho aktívnou súčasťou, inak povedané, že náš názor je dôležitý a prínosný, že sa s ním počíta – že sme partnerom, s ktorým sa dá spolupracovať.”

Sprievodný program aj pre laikov

Sprievodný program STP 2023 však nebude exkluzívnou záležitosťou iba pre umelcov a profesionálov. Naopak, smeruje aj k verejnosti. Hneď v prvý deň podujatia, vo štvrtok 1. 6., sa vo verejnom priestore odohrá tanečná performancia The Urge mladého slovenského kolektívu Tanečno a tureckej choreografky pôsobiacej v Nemecku Ceren Oran na Námestí Nežnej revolúcie pred Starou Tržnicou v Bratislave. Predstavenie reaguje na obdobie izolácie počas pandémie Covid-19 a zámerne je situované na miesto blízkeho kontaktu s náhodnými okoloidúcimi. Vstup je voľný.

Ďalšie predstavenie, ktoré je súčasťou sprievodného programu, je Sapiens Territory choreografa Yuriho Koreca. Uvádzať sa bude v sobotu večer v parku Novej Cvernovky ako súčasť festivalu BRaK.

Pre nadšencov súčasného tanca môže byť zaujímavou časťou programu piatkový skupinový výlet z Bratislavy na program v Banskej Bystrici. Slovenská tanečná platforma zabezpečuje autobus, ktorý odchádza o 16:00 spred A4 na Karpatskej ulici. Na autobus a obe banskobystrické predstavenia je možné zakúpiť si špeciálny lístok. Súčasťou výletu bude aj audio sprievodca v podaní Maje Hriešik a choreografa Jara Viňarského, občerstvenie v Divadle Štúdio tanca a po programe cesta naspäť do Bratislavy.

Spojená scéna

Slovenská tanečná platforma sa tento rok koná s aktívnou podporou veľkej časti domácej tanečnej scény, čo organizačný tím tiež považuje za významné „To, že sa mnohí aktéri pri príležitosti Platformy spojili, je dôležitý signál pre kultúrnu komunitu. Každá živá scéna si zaslúži prezentačné podujatie. To, že Platforma vznikla zdola, hovorí o vysokej životaschopnosti tej slovenskej, napriek neľahkým podmienkam, v ktorých tvoríme,” konštatuje riaditeľka Asociácie Bratislava v pohybe a hlavná manažérka STP 2023 Katarína Figula.

Pre vznik Platformy sa spojili organizácie dlhoročne pôsobiace v oblasti súčasného tanca: Asociácia Bratislava v pohybe – organizátor festivalu Bratislava v pohybe, Platforma pre súčasný tanec, Asociácia súčasného tanca ako organizátor festivalu Nu Dance Fest a Divadelný ústav, prevádzkovateľ divadelného a tanečného priestoru Štúdio 12. V aktuálnom ročníku sa do projektu koprodukčne zapojili aj ďalší aktéri na scéne: bratislavské priestory A4 a Telocvičňa, banskobystrické Divadlo Štúdio tanca a Záhrada a iní.

K jedinečnému spojeniu síl na scéne prispela do veľkej miery dlhodobá absencia showcasového formátu pre tanec na Slovensku. „Túžba mať na Slovensku podujatie, ktoré ucelene zhodnotí domácu tvorbu a konfrontuje ju s medzinárodným kontextom, je tu dlhodobo. Dlhoročná nemožnosť ju naplniť sa v uplynulých rokoch stala pre slovenských umelcov takmer až traumou,” vysvetľuje dramaturgička pracovných podujatí na STP 2023 Maja Hriešik z PlaST – Platformy pre súčasný tanec. To, že sa projekt tanečného showcasu od roku 2021 podarilo začať realizovať, považuje za dôležitý míľnik. „Efekt Platformy sa neprejaví okamžite – ale je to začiatok, ktorý neustálou starostlivosťou môže priniesť potenciálne krásne a hlboké budúce partnerstvá.”

O Slovenskej tanečnej platforme

Slovenskú tanečnú platformu založili v roku 2021 tri organizácie pôsobiace v oblasti súčasného tanca na Slovensku – Asociácia Bratislava v pohybe, Platforma pre súčasný tanec (PlaST), Asociácia súčasného tanca v spolupráci s Divadelným ústavom. V tomto ročníku sú partnermi projektu aj Divadlo Štúdio tanca, A4 – Priestor súčasnej kultúry a KC Záhrada. Ambíciou organizátorov je budovanie Platformy ako pravidelného bienále, napomáhajúceho rozvoju tanečnej scény na Slovensku a prezentácii slovenského tanca v zahraničí.

Slovenská tanečná platforma sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.