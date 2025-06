Takmer mu spadli trenky, no aj tak zvíťazil. Americký atlét však napokon skončil v nemocnici - VIDEO, FOTO

Na Ostravu len tak ľahko nezabudne. Americký bežec cez prekážky Chris Robinson sa na mítingu Zlatá tretra dostal do čela pozornosti azda aj pred fenomenálneho žŕdkara Armanda Duplantisa.

Jeho trenky sa počas behu 400 m cez prekážky posúvali nadol, vždy sa ich snažil dostatočne napraviť, no nepodarilo sa mu to.

Napriek tomu preťal cieľovú čiaru v kvalitnom čase 48,05 sekundy a len o desatinu sekundy zaostal za svojím osobným rekordom.

V cieli ešte urobil poriadny kotrmelec, no následne rozdával úsmevy jedna radosť.

Keď šiel do hotela, ktorý je hneď oproti štadiónu, pošmykol sa na trati pre električky. „Utrpel otras mozgu a bol prevezený do nemocnice,“ opísal manažér podujatia Alfonz Juck.

Robinson potom na sociálnych sieťach zdieľal fotografie z nemocnice so zalepenou pravou časťou čela, ale inak vyzeral zdravo.

Chris Robinson 🇺🇸 pulled off one of the wildest 400m hurdle wins you’ll ever see.

He ran half the race fighting wardrobe malfunctions; his manhood kept slipping, forcing him to readjust after nearly every hurdle.

Still won in SB of 48.05.

https://t.co/SLLMsj4rRU

— Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) June 24, 2025