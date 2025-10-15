Sýrsky prezident žiada Moskvu o vydanie Baššára al-Asada

Dočasný prezident Ahmad Šara chce, aby Rusko vydalo osoby obvinené z vojnových zločinov vrátane bývalého sýrskeho vodcu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Baššár al Asad
Sýrsky exprezident Baššár al-Asad. Foto: archívne, SITA/AP
Sýria Iné správy Iné správy z lokality Sýria

Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara žiada Rusko o vydanie bývalého sýrskeho vodcu Baššára al-Asada. Agentúre AFP to povedal nemenovaný predstaviteľ sýrskej vlády.

Zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite, pretože nemal povolenie informovať médiá, povedal, že „Šara požiada ruského prezidenta o vydanie všetkých osôb, ktoré spáchali vojnové zločiny a nachádzajú sa v Rusku, najmä Baššára al-Asada“, a to počas stredajšej návštevy Moskvy.

Dlhoročný sýrsky vodca, ktorý bol zosadený v decembri minulého roka, našiel útočisko v Moskve.

Sýrska štátna tlačová agentúra SANA informovala, že Šara pricestoval do Ruska na „oficiálnu návštevu za účelom rokovaní so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom o bilaterálnych vzťahoch medzi oboma krajinami a o regionálnych a medzinárodných otázkach spoločného záujmu“.

Rusko bolo kľúčovým spojencom Baššára al-Asada počas 14-ročnej sýrskej občianskej vojny.

Viac k osobe: Ahmad ŠaraBaššár al-AsadVladimir Putin
Okruhy tém: napätie na Blízkom východe Vojna v Sýrii
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk