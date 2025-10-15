Sýrsky prezident žiada Moskvu o vydanie Baššára al-Asada

Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara žiada Rusko o vydanie bývalého sýrskeho vodcu Baššára al-Asada. Agentúre AFP to povedal nemenovaný predstaviteľ sýrskej vlády.
Zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite, pretože nemal povolenie informovať médiá, povedal, že „Šara požiada ruského prezidenta o vydanie všetkých osôb, ktoré spáchali vojnové zločiny a nachádzajú sa v Rusku, najmä Baššára al-Asada“, a to počas stredajšej návštevy Moskvy.
Dlhoročný sýrsky vodca, ktorý bol zosadený v decembri minulého roka, našiel útočisko v Moskve.
Sýrska štátna tlačová agentúra SANA informovala, že Šara pricestoval do Ruska na „oficiálnu návštevu za účelom rokovaní so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom o bilaterálnych vzťahoch medzi oboma krajinami a o regionálnych a medzinárodných otázkach spoločného záujmu“.
Rusko bolo kľúčovým spojencom Baššára al-Asada počas 14-ročnej sýrskej občianskej vojny.