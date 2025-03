Sweet Dreams v Bratislave! Hudobná ikona Eurythmics prichádza na Slovensko!

Bratislava sa stane súčasťou veľkolepého európskeho turné EURYTHMICS legendárneho hudobníka a producenta Davea Stewarta, ktorý 27. júla 2025 vystúpi v hlavnom meste Slovenska. Tento výnimočný koncert prinesie fanúšikom nesmrteľné hity dua Eurythmics, ktoré si podmanilo svet svojim jedinečným zvukom a ikonickými skladbami.

Eurythmics – ikonické duo, ktoré zanechalo stopu

Eurythmics patrí medzi najväčšie hudobné legendy všetkých čias. Duo, ktoré tvorili Dave Stewart a Annie Lennox zásadne ovplyvnilo hudobnú scénu 80. rokov a ich hudba dodnes rezonuje naprieč generáciami. Vytvorili niekoľko hitov, ktoré ovládli rebríčky a stali sa nadčasovými klasikami. Medzi tie najznámejšie patria Sweet Dreams (Are Made of This), Here Comes the Rain Again, There Must Be an Angel (Playing with My Heart) či Love Is a Stranger – skladby, ktoré si získali srdcia miliónov fanúšikov a zanechali stopu v hudobnej histórii.

Dave Stewart – hudobný vizionár a tvorca hitov

Ako spoluzakladateľ Eurythmics je Dave Stewart hudobným vizionárom, ktorého kreativita a talent stáli pri zrode jedného z najikonickejších zvukov pop music. Okrem kariéry v Eurythmics je aj uznávaným a rešpektovaným producentom a spolupracoval s hviezdami ako Bob Dylan, Mick Jagger, Sinead O ´Connor, ale aj Gwen Stefani, Katy Perry či Joss Stone. Za svoju prácu v hudobnom priemysle získal Grammy, Brit Awards a mnohé ďalšie prestížne ocenenia.

Vanessa Amorosi oživí hity Eurythmics

Na turné sa po jeho boku predstaví Vanessa Amorosi, austrálska legenda, známa svojím silným hlasom aj nezameniteľnou energiou, s ktorou spolupracuje už viac ako 10 rokov. Vanessa vdýchne nový život nesmrteľným skladbám Eurythmics a svojím pôsobivým prejavom nadchne aj skalných fanúšikov.

Koncert, ktorý si nesmiete nechať ujsť

Aj po viac, než 40 rokoch od svojho vzniku sú Eurythmics stále živou legendou. Ich hudba je nadčasová, inovatívna a plná emócií. Bratislavský koncert bude neopakovateľnou príležitosťou zažiť tieto legendárne skladby naživo – v podaní ich tvorcu Davea Stewarta a talentovanej Vanessy Amorosi.

V kalendári letných kultúrnych eventov si určite rezervujte dátum 27. júla 2025, kedy prežijete večer plný nesmrteľných hitov, ktoré zmenili históriu pop music!

V prípade priaznivého letného počasia sa koncert odohrá pod otvorenou strechou arény.

DAVE STEWART EURYTHMICS

27. JÚLA 2025/BRATISLAVA/PEUGEOT ARÉNA

Vstupenky dostupné od 28. marca od 11:00 v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk

Informačný servis