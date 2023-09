Svetový čistiaci deň 2023: Slovensko bude znova svetové

Ak vám nie je ľahostajný osud našej krajiny a prírody, zapojte sa do Svetového čistiaceho dňa a pomôžte ju upratať. Slovensko spoločne s ďalšími krajinami a miliónmi dobrovoľníkov po celom svete zúčastní environmentálneho sviatku. Opätovne sa pustí do boja s voľne pohodeným odpadom a nelegálnymi skládkami.

V sobotu 16. septembra 2023 sa na Slovensku uskutoční už šiesty ročník podujatia Svetový čistiaci deň (World Cleanup Day), ktorého oficiálnym organizátorom u nás je iniciatíva Upracme Slovensko. Zapojiť sa je možné v ktorýkoľvek deň v týždni od tohto dátumu. A to vykročením priamo do ulíc, parkov, miest a obcí a zbieraním odpadkov ako dobrovoľník/čka alebo usporiadaním samotného upratovania vo svojom okolí ako organizátorka/organizátor. Doteraz sa slovenských upratovaní zúčastnilo viac ako 61 800 dobrovoľníčok a dobrovoľníkov a celosvetovo neuveriteľných viac ako 70 miliónov. Vlastné upratovanie treba zaregistrovať na https://upracme.sk/ a tak požiadať o pomôcky alebo je možnosť pridať sa k už existujúcim upratovaniam. Upracme Slovensko vám vďaka spolupráci s LIDL Slovensko, svojím generálnym partnerom, zašle pomôcky na upratovanie.

Foto: Upracme Slovensko

Účel podujatia

Globálna akcia sa spája so zmysluplnou myšlienkou upratať okolie znečistené odpadkami. Naša domovina, naše malebné Slovensko si zaslúži byť bez nepekných odpadkov. Preto by sme si ju mali vážiť, chrániť a zachovať pre budúce generácie, ktoré majú právo prechádzať sa čistými parkmi, ulicami a lesmi bez zbytočných fliaš, plechoviek, obalov.

Foto: Upracme Slovensko

Na dobrovoľnej báze

Do upratovaní sa každoročne zapájajú jednotlivci, rodiny, susedstvá, ale aj skupiny zapálených ľudí, spolky, združenia, firmy, školy, obce, mestá, sídliská, ktorí sa zapájajú bez toho, aby za svoju službu boli finančne odmenení. Zadosťučinením je dobrý skutok pre našu prírodu, ktorý má väčšiu hodnotu ako peniaze.

Foto: Upracme Slovensko

Náhľad do histórie

Upratovaciu aktivitu zastrešuje globálna organizácia Let´s Do It World (LDIW), ktorej členmi je 157 krajín z celého sveta. Na Slovensku má priebeh akcie na starosti občianske združenie Upracme Slovensko. Myšlienka bojovať v konkrétny dátum proti odpadu vznikla v Estónsku pred pätnástimi rokmi. Po prvýkrát sa jej zúčastnilo 50 000 dobrovoľníkov, ktorým sa za deň podarilo vyčistiť celú krajinu. O niekoľko rokov na to sa k estónskej iniciatíve pripojilo ďalších 150 krajín, medzi ktorými bolo aj naše Slovensko. Prvý slovenský čistiaci deň sa uskutočnil pred piatimi rokmi, 15. septembra 2018. Od budúceho roka sa bude všade na celom svete konať Svetový čistiaci deň 20. septembra. OSN rozhodlo o jeho presnom dátume a zaradilo ho aj do svojho oficiálneho kalendára.

Foto: Upracme Slovensko

Štatistiky

Za posledných päť rokov sa počas tejto akcie na Slovensku podarilo vyzbierať 990 ton odpadu. Viac ako 61 800 poriadkuchtivých a ekologicky zmýšľajúcich ľudí vyčistilo 1400 slovenských lokalít. Miesta s neporiadkom sú lokalizované prostredníctvom mobilnej aplikácie TrashOut, ktorá mapuje nelegálne skládky po celom svete. Pomocou nej sa nahlasujú skládky s odpadom, vďaka čomu sú známe miesta, ktoré je potrebné vyčistiť.

Za posledný rok cez aplikáciu užívatelia na Slovensku nahlásili a aktualizovali 1500 znečistených miest, pričom dokopy sa cez aplikáciu eviduje viac ako desaťtisíc miest, či už vyčistených alebo čakajúcich na vyčistenie. Stačí si stiahnuť aplikáciu a začať nahlasovať, vďaka čomu budú k dispozícii čerstvé informácie o tom, kde treba upratovať. Za zmapovanie skládok je možné získať skvelé ceny v súťaži hľadači pokladov, ktorá aktuálne prebieha.

Aby organizácia Upracme Slovensko mohla na konci prospešnej akcie zhodnotiť, koľko ľudí sa do nej zapojilo a priložilo ruku k dielu, treba sa popri zbieraní a čistení odfotiť a fotografie zverejniť na Facebooku alebo Instagrame, označiť @upracmeslovensko a pridať hashtag #WorldCleanupDay.

Vyjdime spoločne zo svojej komfortnej zóny do ulíc, priložme ruku k dielu a odstráňme odpad, ktorý špatí naše krásne Slovensko. Príroda sa nám odvďačí.

