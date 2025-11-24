Švédsko neuzná žiadnu ruskú okupáciu ukrajinských území

„Naším postojom zostáva, že v záujme dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru nemožno hranice meniť silou,“ zdôraznila šéfka švédskej diplomacie.
Samuel Dargaj
Švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová. Foto: SITA/AP
Švédsko neuzná nijakú ruskú okupáciu ukrajinských území. Vyhlásila to v pondelok švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová, informuje web Ukrajinská pravda.

Stenergardová zdôraznila, že Ukrajina opakovane vyjadrila svoju ochotu súhlasiť s úplným a bezpodmienečným prímerím a zapojením sa do rokovaní o mierovom riešení, zatiaľ čo Rusko tak neurobilo.

Keďže Rusko nezmenilo svoj postoj, nezmenilo ho ani Švédsko, ani EÚ. Naším postojom zostáva, že v záujme dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru nemožno hranice meniť silou,“ zdôraznila šéfka švédskej diplomacie.

Dovoľte mi, aby som to povedala jasne: Švédsko neuzná nezákonnú ruskú anexiu Krymu ani žiadnej inej časti územia Ukrajiny. Nebudeme odmeňovať agresiu,“ vyhlásila Stenergardová a dodala, že na ukrajinské ozbrojené sily sa nemôžu uvaľovať žiadne obmedzenia.

