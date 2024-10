Švédsko má záujem posilniť investície na Slovensku, podporiť to má aj zriadenia leteckého spojenia Košice – Göteborg

Švédske kráľovstvo má záujem rozvíjať bilaterálne ekonomické vzťahy so Slovenskom a využiť potenciál slovenského trhu. Potvrdila to švédska veľvyslankyňa na Slovensku Annika Markovicová, ktorá spolu s regionálnym manažérom Obchodnej a investičnej rady Švédska pre Česko a Slovensko Vitaliyom Tsvyntarnyym v pondelok rokovala na rezorte diplomacie so štátnym tajomníkom Rastislavom Chovancom.

Nová dynamika

Slovensko-švédska spolupráca nabrala podľa ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí novú dynamiku investíciou spoločnosti Volvo Cars vo Valalikoch pri Košiciach, na ktorej participuje mnoho švédskych expertov.

„Volvo sa stane strategickým investorom na východnom Slovensku. Ide o významnú investíciu pre celý región aj z hľadiska rozvoja infraštruktúry a zamestnanosti, preto oceňujem, že investor pri nábore mladých talentov spolupracuje tiež s Technickou univerzitou v Košiciach,“ vyzdvihol Chovanec.

Priame letecké spojenie

Zároveň potvrdil posun v zriadení priameho leteckého spojenia Košice – Göteborg, ktoré by malo podporiť záujem ďalších švédskych firiem o investície na Slovensku.

Švédsko sa nachádza na 16. mieste spomedzi našich exportných trhov, pričom prím vo vzájomnom obchode predstavujú dlhodobo automobilové vozidlá, strojárske a chemické výrobky či agroprodukty. Slovensko a Švédsko sú významne prepojené rovnako v obrannom sektore.

Prehĺbenie spolupráce

„Sme pripravení túto spoluprácu ešte viac prehĺbiť. Vieme ponúknuť rôznorodú produkciu, ktorá by mohla našich partnerov zaujímať,“ uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie, ktorý považuje prepojenie so Švédskom v rámci obranného priemyslu taktiež za príležitosť pri realizácii projektov smerom k tretím krajinám. Ďalšiu spojitosť nachádzajú obe krajiny v oblasti jadrovej energetiky vrátane podpory v európskej Jadrovej aliancii.

„Malé modulárne jadrové reaktory sú reálnou víziou aj pre budúcnosť Slovenska,“ uviedol Chovanec. Švédskym partnerom priblížil projekt výstavby novej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Švédska strana je zase pripravená zdieľať skúsenosti s budovaním dlhodobých úložísk jadrového odpadu.