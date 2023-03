Švédski poslanci drvivou väčšinou schválili vstup krajiny do NATO

Švédski zákonodarcovia v stredu prevažnou väčšinou hlasovali za vstup ich krajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Vstup Švédska do NATO parlament schválil pomerom hlasov 269:37, pričom na schôdzi absentovalo 43 poslancov. Bola to posledná domáca prekážka potrebná na to, aby sa Švédsko stalo súčasťou západnej vojenskej aliancie.

„Členstvo v NATO je najlepší spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť Švédska,“ povedal počas rokovania minister zahraničných vecí Tobias Billström.

Nazval to „historickou udalosťou“ a „jedným z najdôležitejších rozhodnutí bezpečnostnej politiky“ v dejinách tejto severskej krajiny.

Švédsko spolu s Fínskom požiadali o členstvo v NATO pred desiatimi mesiacmi krátko po tom, ako Rusko začalo inváziu na Ukrajinu. Podľa pravidiel NATO musia rozšírenie aliancie jednomyseľne schváliť všetci jej terajší členovia.