Švajčiarski šermiari vyvolali kontroverziu, odmietli sa otočiť k izraelskej vlajke

Švajčiarska šermiarska asociácia sa v nedeľu ospravedlnila po tom, čo mládežnícky tím tejto krajiny vyvolal diplomatický škandál tým, že sa počas víkendu odmietol otočiť k vlajke izraelských víťazov na majstrovstvách Európy v Estónsku.

Po prehre s Izraelom v sobotňajšom finále ME do 23 rokov v Tallinne, sa štvorčlenný švajčiarsky tím neotočil sa k vlajkám počas hrania hymny víťazného družstva, čo údajne malo byť politickým gestom súvisiacim s konfliktom na Blízkom východe.

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na sociálnej sieti X vyjadril pobúrenie nad incidentom, pričom zverejnil fotografiu švajčiarskych členov tímu otočených chrbtom k dvom ďalším tímom na stupni víťazov. „Hanba švajčiarskemu tímu za ich neúctivé správanie,“ napísal v sobotu večer a dodal: „Neviete, ako prehrávať a správali ste sa spôsobom, ktorý je hanbou pre vás a krajinu, ktorú máte reprezentovať.“

🇨🇭 🇮🇱 U23 European fencing championship :

The Swiss athletes refused to face the 🇮🇱 flag in sign of protest. (Israel won the first place).

Swiss athletes have values and principles and they decided to stand by them.

The whole world should turn its back on Israel. pic.twitter.com/IOw31LovRI

— Mériame (@Msemen2020) April 27, 2025