Supergirl prichádza. Drzá, divoká a úplne iná, než akú ste si predstavovali

Zabudnite na predstavu usmievavej sesternice Supermana, ktorá príde pozdraviť z Kryptonu. Kara Zor-El v tejto verzii je úplne iný vesmír.
Pozrite si trailer:
Nebude sa ospravedlňovať za to, aká je
Kara totiž nezačínala na zelenej lúke. Kým Clark pristál na Zemi ako bábätko a dostal milujúci domov, ona sledovala zánik Kryptonu na vlastné oči. Vyrastala v troskách. Namiesto láskavej výchovy ju formoval chaos, strata a hnev. Je drsná, ostrá, politicky nekorektná a absolútne neochotná tváriť sa, že všetko je v poriadku. Občas si vypije viac, než by mala, a ak má šťastie, na niektorých planétach sa jej aj reálne podarí opiť.
Občas sa vrhne do boja skôr, než stihne napočítať do tri – ale pod tým všetkým má srdce, ktoré sa snaží prežiť, nájsť si miesto a pochopiť, či vôbec stojí za to byť dobrá, ak svet okolo nej nikdy dobrý nebol. Nejde o dokonalú princeznú v superhrdinskom outfite, ale niekoho, kto so šarmom sebe vlastným zosobňuje zmätok, iskrivú energiu a neskrotnú silu zároveň.
James Gunn, ktorý má na starosti kreatívne smerovanie celého DC, po Supermanovi naznačil zmeny: menej pátosu, viac úprimnosti, viac humoru aj drsnej reality. DC postavy už nemajú byť sochy na piedestáli, ale ľudia – aj keď sú z inej planéty. Kara do tohto sveta zapadá dokonale.
Gillespie to s originálnymi ženskými hrdinkami vie
Aj výber režiséra hovorí sám za seba. Craig Gillespie, ktorý stojí za filmami ako Ja, Tonya či Cruella, má dar vytvárať ženské hrdinky, ktoré sú svojské, neuhladené a geniálne vo svojej nedokonalosti. Vie sa so svojimi postavami hrať s nadhľadom, humorom aj iróniou a pritom ich nikdy neponižuje – naopak, dáva im priestor zažiariť. Kara Zor-El v jeho rukách môže byť rovnako ikonická ako hrdinky jeho predošlých filmov, no tiež nebezpečnejšia, citlivejšia a viac „messy“, než býva v superhrdinských filmoch zvykom.
Hoci Warner Bros. drží dej pod zámkom, fanúšikovia komiksovej predlohy čakajú vizuálne veľkolepý vesmír, surovú atmosféru a pútavý intergalaktický príbeh. Skrátka všetko, čo nová Supergirl potrebuje, aby oslovila dnešných návštevníkov kín už od 25. júna.
Synopsa: Drzá a nekonvenčná Kara Zor-El alias Supergirl musí v akčnej novinke z DC vesmíru neochotne spojiť sily s nečakanou posilou na epickej medzihviezdnej ceste za pomstou a spravodlivosťou.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 25. JÚNA 2026
