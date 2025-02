Super Bowl je tu. Repríza finále NFL spred dvoch rokov bude legendárna, o rekordy nebude núdza - FOTO, VIDEO

Vrchol sezóny amerického futbalu sa blíži. V repríze finále spred dvoch rokov sa na štadióne Caesars Superdome v New Orleans stretnú Kansas City Chiefs a Philadelphia Eagles v slávnom Super Bowl.

Vtedy v jednom z najofenzívnejších finále v histórii NFL sa tešili hráči prvého menovaného celku. Miernymi favoritmi sú aj tentoraz. A to nielen preto, že si v súboji o trofej zahrajú tretíkrát za ostatné štyri roky.

Ak by dokázali zdolať Philadeplhiu, zapísali by sa kroník celej súťaže. Ako jediný tím v histórii by dokázali triumfovať v troch ročníkoch v rade.

Skúsený káder

Najväčšia hviezda Chiefs 27-ročný Patrick Mahomes je už teraz hrajúcou legendou tímu, ale aj tohto športu. Talentovaný quarterback môže opäť raz priniesť svojmu klubu večnú slávu.

Pre texaského rodáka to bude už piate finále NFL, tri dokázal ovládnuť. V Kansase však hrá viacero skvelých hráčov – Travis Kelce, priateľ speváčky Taylor Swift, Xavier Worthy či Kareem Hunt.

Vedie ich už 12 rokov skúsený Andy Reid. Super Bowl ovládol štyrikrát, raz bol asistent kouča, vo zvyšných prípadoch bol už hlavným kormidelníkom.

Super dvojica

Pre Philadelphiu pôjde o piaty pokus získať túto legendárnu trofej. Doteraz sa z nej tešili len raz a to pred siedmimi rokmi, keď vo finále zdolali New England Patriots na čele s Tomom Bradym.

Zverenci trénera Nicka Sirianniho budú chcieť oplatiť Kansasu prehru spred dvoch rokov, keď prehrali tesne 35:38. Kouč ešte nikdy nevyšiel na samotný Mount Everest NFL.

Pozornosť púta najmä quarterback Jalen Hurts. Netreba však opomenúť ani Saquona Barkleyho. Táto dvojica zničila vo finále konferencie Washington Commanders o 32 bodov, keď spoločne dosiahli až šesť touchdownov.

Celosvetová spoločenská udalosť

Vyvrcholenie sezóny NFL sa už tradične teší veľkej obľube. A nielen v Spojených štátov amerických, ale už aj v Európe, ba dokonca aj na Slovensku.

Super Bowl je každoročne jedna z najväčších spoločenských udalostí a k tomu patria aj obrovské čiastky za reklamy pustené počas prestávky.

O zábavu sa postará hlavná hviezda programu americký raper Kendrick Lamar. A, samozrejme, nielen on.

Duel sa začne v pondelok 10. januára o 00:30 h nášho času. Kto nepôjde spať, zrejme po tomto súboji neoľutuje svoje rozhodnutie.