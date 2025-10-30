Súdnu radu zaplnili zvedaví žiaci a študenti

Bolo tomu tak aj 22. a 29. októbra 2025. Po oba dni zaplnili zasadaciu miestnosť otázky možno aj budúcich právnikov, ktorí sa živo zaujímali o fungovanie súdnej rady a súdov.
Cieľom organizovania exkurzií je priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady ako aj prácu sudcov a doplniť tak učivo občianskej náuky. V októbri navštívili priestory Miestodržiteľského paláca žiaci ôsmeho ročníka zo ZŠ Kysucká zo Senca a študenti z 3. a 4. ročníka gymnázia zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi.
„Je to podľa mňa najlepší spôsob, ako mladým ľuďom priblížiť justíciu a jej fungovanie. Študenti a žiaci sa skutočne pýtajú a zaujímajú o dianie v justícii, čomu sa veľmi teším,“ uviedla predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.
Na úvod exkurzie dostanú žiaci a študenti výklad k histórii Miestodržiteľského paláca ako aj základné informácie o Súdnej rade SR a jej fungovaní. Už tradične sa im tiež prihovorí predsedníčka súdnej rady a odpovie na ich zvedavé otázky. Navyše si v rámci prehliadky môžu priestorov paláca v pojednávacej miestnosti vyskúšať nielen sudcovské taláre, ale aj rolu sudcu alebo obžalovaného.
Kancelária súdnej rady na svojom webovom sídle poskytuje jednoduchý formulár, ktorý slúži na prihlásenie sa na exkurziu. „Jedna z týchto milých návštev je zaznamenaná v podobe krátkeho videa a môže slúžiť ako pozvánka pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli, či nás majú navštíviť,“ uzavrela Marcela Kosová.
