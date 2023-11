Získal exposlanec OĽaNO lukratívny flek v Bruseli? Šudík sa pochválil snímkou z novej práce (foto)

Bývalý poslanec hnutia OĽaNO (po novom Slovensko) Tomáš Šudík sa síce do parlamentných lavíc v septembrových voľbách neprekrúžkoval, no na nedostatok pracovných príležitostí sa evidentne sťažovať nemusí.

Šudík sa aktuálne pochválil na sociálnej sieti veľkou novinkou. Len niekoľko týždňov po tom, ako musel opustiť parlament, už zarezáva v novej práci. „Prvý deň v novej práci úspešne za mnou. Pivo, wafle, hranolky a dážď. Čo viac si priať,“ napísal Šudík k snímke, kde ho vidno sedieť za pracovným stolom a s veľkým úsmevom na tvári.

Pracovné ponuky na každom kroku

„Dnes v Bruseli krásne prší. Premoknutý na kosť. Užívajte deň,“ napísal Šudík k ďalšej fotke, z čoho je zrejmé, že exposlanec získal zaujímavú pracovnú príležitosť v zahraničí. Jeho príspevok následne zaplavila vlna gratulácií od jeho sledovateľov.

„Našťastie mám pracovné ponuky na každom kroku. V parlamente aktívny, tak možnosti prichadzajú,“ reagoval Šudík na jeden z komentárov. Od bývalého poslanca sme žiadali vyjadrenie, o akú pracovnú ponuku sa presne jedná, no zatiaľ na naše otázky neodpovedal.

Do parlamentu sa neprekrúžkoval

Tomáš Šudík pôsobil za bývalej vládnej koalície ako poslanec za hnutie OĽaNO. Jednou z jeho hlavných agend bola ochrana zvierat. Navrhoval zakázať klietkový chov sliepok, tiež spolupracoval na schválení zákazu držania psov na reťazi.

Menší rozruch spôsobil, keď otvoril tému legalizácie prostitúcie. Na základe toho by sa k ženám poskytujúcim sexuálne služby malo pristupovať ako k bežným živnostníčkam.

Šudík v decembri 2022 vystúpil z klubu OĽaNO, no o niekoľko mesiacov na to sa k Igorovi Matovičovi vrátil a v predčasných parlamentných voľbách štartoval opäť z kandidátky OĽaNO. Do parlamentu sa však neprekrúžkoval a získal len 2 329 hlasov.