Stratené detstvo. Ako sme vymenili slobodnú hru za scrollovanie a úzkosť

Prečo sú dnešní mladí takí pripútaní k displejom a obrazovkám, a ako im to škodí?
Odpoveď podľa svetoznámeho sociálneho psychológa Jonathana Haidta tkvie v zdanlivo nevinnom predmete, ktorý držíme denne v rukách – v smartfóne.
A presne o tom je jeho kniha Úzkostná generácia.
Niektorí dospelí majú problémy so závislosťou od sociálnych sietí a iných online aktivít, ale podobne ako pri tabaku, alkohole alebo gamblerstve to vo všeobecnosti nechávame na nich, aby sa rozhodli sami. Pre maloletých to neplatí. Časti mozgu hľadajúce odmenu dozrievajú skôr, ale frontálny kortex (čelová kôra), nevyhnutný pre sebaovládanie, odďaľovanie odmeny a odolávanie pokušeniu, dosiahne plnú kapacitu až okolo dvadsiateho piateho roku. Predpubertálne deti sa nachádzajú v obzvlášť zraniteľnom období vývinu.
Jonathan Haidt mapuje prudký nárast depresie, úzkosti, sebapoškodzovania a samovrážd u mladých ľudí, ktorý sa začal približne okolo roku 2012 – v období, keď smartfóny a sociálne siete ako Instagram či Snapchat začali dominovať tínedžerskému svetu. Zaujímavé je, že tento trend sa objavil súčasne vo viacerých krajinách, čo naznačuje spoločnú príčinu: radikálnu zmenu detstva.
Haidt opisuje viac ako tucet mechanizmov, ktoré prispievajú k zhoršeniu psychického zdravia mladých. Od nedostatku spánku, trieštenia pozornosti a neustáleho porovnávania sa až po digitálnu závislosť, osamelosť a perfekcionizmus živený sociálnymi sieťami.
Jedným z najzaujímavejších aspektov knihy je, že Haidt neobviňuje len technológie. Kritizuje aj kultúru nadmernej ochrany, ktorá deti oberá o prirodzenú samostatnosť. Rodičia sa snažia vytvárať dokonalý svet bez rizika, no tým deťom bránia naučiť sa čeliť výzvam.
Haidt preto apeluje na rodičov, pedagógov aj politikov, aby vytvárali prostredie, v ktorom sa deti môžu hrať, pohybovať a byť slobodné. Bez neustáleho digitálneho dohľadu. Zároveň navrhuje praktické kroky: odkladať smartfóny pre deti do vyššieho veku, obmedziť používanie sociálnych sietí a vrátiť hru do škôl aj komunít.
Úzkostná generácia je alarmujúca, no zároveň nádejná kniha. Nie je to len o kritike moderných technológií, ale o hľadaní rovnováhy. Haidt ponúka nielen vedecké dáta, ale aj praktické návody, ako deťom (a sebe) pomôcť znovuobjaviť skutočný svet – plný hier, rozhovorov, rizík a radosti.
Je to čítanie, ktoré otvára oči a núti konať. Ak ste rodič, učiteľ alebo len človek, ktorému záleží na budúcnosti spoločnosti, táto kniha by vo vašej knižnici nemala chýbať.
