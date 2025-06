Stovky dobrovoľníckych tímov dnes pomáhajú po celom Slovensku. Stretnete ich na sídliskách, Devíne aj v Čičmanoch

Dnes sa začína najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré nesie názov Naše Mesto. Viac ako 7 700 ľudí sa nadchlo pre dobrú vec. Svoj čas a sily venujú neziskovkám, školám, komunitným centrám, útulkom, zariadeniam pre seniorov a ďalším organizáciám od Stupavy až po Sninu. Naše Mesto organizuje Nadácia Pontis.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky dnes skrášľujú záhrady, parky a čistia lesy, natierajú ploty a lavičky v amfiteátroch, upratujú materské centrá, charitné domy či zachraňujú chátrajúce pamiatky. Podujatie Naše Mesto tak opäť prepája firmy, občianske organizácie a samosprávy v spoločnej snahe zlepšiť miesta, kde spolu žijeme.

„Ľudia z firiem sú prirodzenou súčasťou komunít. Ak im zamestnávateľ umožní, aby spolu s kolegami v pracovnom čase pomohli napríklad centru, ktoré sa venuje ich deťom alebo starým rodičom, ocenia to všetci. Organizácia získa pomoc, dobrovoľníci utužia vzájomné kolegiálne vzťahy a zlepší sa aj vzťah medzi firmou a zamestnancami. Firemné dobrovoľníctvo prináša benefity všetkým,“ vysvetlil Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

V martinskej nemocnici vynovia záhradu pre deti

Do podujatia Naše Mesto sa zapojili ľudia zo 188 firiem. Ich pomoc smeruje do 233 organizácií v 53 mestách a obciach. Najviac dobrovoľníkov je v nasadení tradične v Bratislave, no pomáhať budú aj v Banskej Bystrici, Žiline, Prešove či Michalovciach. V Martine upravia záhradu univerzitnej nemocnice, kde trávia čas hospitalizované deti, v Nitre dajú do poriadku chodníky v Botanickej záhrade, v Košiciach upravia areály škôl. „Aj tento rok sa naši zamestnanci zapojili do iniciatívy Naše Mesto. Možnosť prispieť k zveľaďovaniu mestských štvrtí, v ktorých pôsobíme, prijali s nadšením. Je veľmi povzbudzujúce vidieť hmatateľné výsledky svojej práce,“ uviedol David Kolář, riaditeľ marketingu spoločnosti Hornbach pre Slovensko a Českú republiku.

Dobrovoľníci mieria na pomoc ôsmim hradom a ďalším kultúrnym pamiatkam. Prvýkrát sa na podujatie Naše Mesto prihlásilo občianske združenie YMCA na Slovensku, ktoré sa venuje práci s mladými ľuďmi. Spolu s dobrovoľníkmi očistia steny ikonickej historickej budovy v centre Bratislavy, takže nežiaduce kresby aj graffiti budú minulosťou.

Čičmany už majú premiéru na Našom Meste za sebou, vlani tu dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhali pri maľovaní aj kosení. Teraz ich čaká sadenie kvetov do záhonov a veľkých kvetináčov, ktoré skrášľujú obec známu unikátnymi bielymi ornamentami.

Pomáhať budú aj CEOs firiem

Najvýchodnejším bodom tohtoročného dobrovoľníckeho maratónu je Snina. Štvornohí obyvatelia útulku Chlpáčik potrebujú majstrov, ktorí zvládnu opraviť ich koterce a búdy. Vlani im pomohli ľudia z miestneho závodu, tento rok prídu opäť.

Ruku k dielu priložia nielen zamestnanci, ale aj šéfovia, šéfky a vrcholový manažment zapojených firiem. V bratislavskej Dúbravke zveľadia priestory Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Vyčistia terasy, vysadia bylinky a kvety, natrú drevený altánok aj lavičky v záhrade, ktorá slúži deťom aj dospelým so zdravotným znevýhodnením.

Zoznam všetkých aktivít v rámci podujatia Naše Mesto 2025 nájdete na tomto linku.

Dobrovoľníctvo je oveľa viac ako len manuálna pomoc. „Firmy sa tak stávajú dobrými partnermi komunít. Dobrovoľníctvo ponúka jednoduchý a zmysluplný spôsob, ako prepojiť ľudí z firiem s neziskovými organizáciami, budovať vzťahy a posilňovať súdržnosť v miestnych komunitách. V dobe klesajúcej dôvery v spoločnosti je spolupráca dôležitejšia než kedykoľvek predtým,“ dodal Michal Kišša.

Tisíce ľudí majú srdce na správnom MESTE

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Tento rok sa koná už po devätnásty raz, opäť s typickými tričkami s nápisom „Mám srdce na správnom MESTE“. Pre podujatie ho vymyslel Slavomír Artim tvoriaci pod pseudonymom Dyslektik.

Inšpiráciou pre Naše Mesto bola akcia New York Cares, počas ktorej tisíce Newyorčanov spoločne upratujú a menia svoje mesto k lepšiemu. Z počiatočnej iniciatívy Naša Bratislava sa rozšírilo na celé Slovensko.

Informačný servis