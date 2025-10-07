Stones odhalil temné chvíle: Bolo to mentálne náročné, no nevzdávam sa!

Anglický futbalový obranca John Stones z tímu Manchester City počas minulej sezóny uvažoval o ukončení kariéry pre opakujúce sa zranenia. Tridsaťjedenročný zadák strávil väčšinu súťažného ročníka mimo ihriska pre problémy s nohou a zadným stehenným svalom.
Odohral len 24 zápasov za „The Citizens“ a anglickú reprezentáciu, pričom sezónu ukončil predčasne už vo februári. „Minulá sezóna bola pre mňa veľmi ťažká, až som uvažoval o tom, že skončím. Nechcel som to urobiť, ale mal som dosť toho, že som bol taký profesionál a stále som sa zranil bez odpovedí. Bolo to veľmi náročné obdobie,“ povedal Stones pre BBC Radio 5 Live.
Dodal tiež, že je ťažké pochopiť príčiny zranení, najmä keď hráč vynakladá veľké úsilie a je pripravený hrať. „Keď sa to stane, je to mentálne náročné, ale dúfam, že sa do toho už nevrátim,“ poznamenal.
Od prestupu z Evertonu v roku 2016 neodohral v jednej sezóne viac ako 27 zápasov. Vo farbách City získal šesť titulov Premier League, dvakrát triumfoval s klubom v FA Cupe, dvakrát v Ligovom pohári a raz aj v Lige majstrov.
V reprezentácii Anglicka sa zúčastnil na piatich veľkých turnajoch. „Moje emócie boli silné, nevedel som jasne myslieť. Myslím si, že som nikdy naozaj nechcel skončiť. Keď mi City pred rokmi ponúkli novú výzvu, povedal som, že budem bojovať. To je všetko, čo poznám od detstva – prečo by som mal prestať teraz,“ povedal Stones.
Tréner anglickej reprezentácie Thomas Tuchel ho v závere minulej sezóny zaradil do tímu, v zápasoch proti výberom Andorry a Senegalu bol nehrajúcou súčasťou družstva. „Milujem Anglicko a hrať za reprezentáciu je pre mňa veľká česť. Keď mi Tuchel povedal, či chcem byť s tímom a pokračovať v tréningu, bolo to jasné áno. Bol to výnimočný moment,“ dodal Stones.