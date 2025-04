Štátne dlhopisy sú pripísané na účtoch majiteľov, prvé výnosy budú vyplatené v apríli budúceho roka

Cenné papiere z prvých dvoch emisií štátnych dlhopisov pre občanov INVESTOR a PATRIOT sú pripísané na účtoch majiteľov. Registráciu obidvoch emisií a vyrovnanie predaja dlhopisov na účtoch spolupracujúcich bánk zabezpečil Centrálny depozitár cenných papierov SR („CDCP SR“).

Pri predaji dlhopisov so štátom spolupracovalo päť komerčných bánk, cez ktoré bolo možné dlhopisy kúpiť. V rámci vyrovnania primárneho predaja emisií štátnych dlhopisov pre občanov zadali spolupracujúce banky do systému príkazy na pripísanie cenných papierov z uvedených emisií na svoje účty. Následne ich distribuovali na účty majiteľov cenných papierov – investorov. CDCP SR spracoval a vyrovnal podané príkazy v dennom spracovaní, podľa zadaných príkazov spolupracujúcich bánk. „Spracovanie prebehlo hladko a neovplyvnilo ďalšie služby, ktoré centrálny depozitár poskytuje svojim klientom,“ uviedol riaditeľ Úseku prevádzky Mgr. Peter Nagy z CDCP SR.

Prvé výnosy zo štátnych dlhopisov získajú majitelia štátnych dlhopisov v apríli budúceho roka. V zmysle emisných podmienok štátnych dlhopisov pre občanov je centrálny depozitár administrátorom oboch emisií. „V praxi to znamená, že budeme v spolupráci so svojimi účastníkmi pre Ministerstvo financií SR zastúpené agentúrou ARDAL zabezpečovať činnosť spojenú s výplatami výnosov, splatením dlhopisov a výpočtami súvisiacimi so stanovovaním výnosov z uvedených emisií,“ vysvetľuje Mgr. Nagy z CDCP SR.

Výplata výnosov a splatenie istiny zo štátnych dlhopisov pre občanov sa bude realizovať bezhotovostne bankovým prevodom. „V prípade, že banka neposkytuje službu výplaty výnosov, odporúčame, aby investori o svojich platobných údajoch včas informovali banku, u ktorej majú vedený majetkový účet,“ dopĺňa Mgr. Nagy z CDCP SR. Štátny dlhopis môžu občania získať aj na sekundárnom trhu (napríklad cez obchodníkov z cennými papiermi). Ak je v takomto prípade cenný papier evidovaný na účte majiteľa, ktorý je registrovaný u ktoréhokoľvek účastníka centrálneho depozitára, je potrebné o platobných údajoch včas informovať príslušného účastníka. Bližšie informácie o nahlásení platobných údajov poskytnú majiteľom účastníci centrálneho depozitára. „Ak má majiteľ pripísaný štátny dlhopis na účte majiteľa, ktorý je vedený priamo v evidencii CDCP SR, je potrebné, aby nahlásil platobné údaje do centrálneho depozitára prostredníctvom príslušného formulára,“ dopĺňa Mgr. Nagy z CDCP SR. Formulár na nahlásenie a zmenu platobných údajov zverejní centrálny depozitár v krátkej dobe na svojej webovej stránke.

Emisie štátnych dlhopisov INVESTOR a PATRIOT predávalo Ministerstvo financií SR zastúpené Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) od 3. do 6. marca 2025. Štátne dlhopisy bolo možné kúpiť v piatich komerčných bankách – Československá obchodná banka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s.,

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. a Všeobecná úverová banka, a. s. Registráciu obidvoch emisií a vyrovnanie primárneho predaja na účtoch spolupracujúcich bánk zabezpečil Centrálny depozitár cenných papierov SR ako jediný registrátor emisií cenných papierov a prevádzkovateľ systému vyrovnania cenných papierov na Slovensku.

