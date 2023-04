Štát podľa KDH nerieši problémy samoživiteľov, navrhuje vytvoriť ročný program

Až 200-tisíc detí vychováva iba jeden rodič, čo predstavuje 150-tisíc domácností. Avšak štát na samoživiteľov nemyslí a necháva ich často v neriešiteľnej situácii. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Tvrdí, že je nutné legislatívne definovať, kto je samoživiteľ a vytvoriť ročný program sprevádzania, ktorý by im pomohol, aby neboli diskriminovaní. Tieto informácie vyplývajú zo záverov odborných diskusií zástupcov KDH a expertov o efektívnej pomoci jednorodičom. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

Právne uznanie pojmu

,,Chceme zlepšiť životy jednorodičov cez reálnu a správne nastavenú systémovú pomoc. Prvým krokom je dosiahnuť právne uznanie pojmu jednorodič ako sociálne znevýhodnenej skupiny občanov, ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť štátu, verejných inštitúcií a spoločnosti z dôvodu vyššieho rizika ohrozenia chudobou alebo sociálneho vylúčenia,“ vysvetľuje členka predsedníctva KDH Martina Holečková.

KDH navrhuje definovať samoživiteľa resp, jednorodiča ako dospelú osobu, ktorá žije sama a má zverené v osobnej starostlivosti nezaopatrené dieťa alebo deti, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a vychováva ich bez podpory a pomoci inej dospelej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti.

,,Každá rodina potrebuje viac ako sociálnu pomoc, dávky či dlhové poradne. Efektívna pomoc jednorodičom by sa mohla oprieť o ročný program sprevádzania šitý na mieru danej rodine. Počas jedného roka získajú rodič a jeho deti nové vedomosti a zručnosti tak, aby si dokázali poradiť v období kríz sami. Rodiny by čerpali odborné poradenstvá psychológa, životného kouča, mentora, právnika, kariérneho či ekonomického poradcu,“ spresňuje zakladateľka organizácie Jeden rodič Eva Marková.

Skupina najviac ohrozená chudobou

KDH vysvetľuje, že podľa posledného zisťovania EU SILC 2018 je až 37 percent jednorodičovských domácnosti najviac ohrozené chudobou.

„Na pôde Európskeho parlamentu sa venujem legislatíve na zlepšenie ochrany našich detí na internete, ktorá je v súčasnosti nepostačujúca. No je to práve rodinné zázemie a čas rodičov venovaný deťom, ktorý je tou najúčinnejšou prevenciou nežiaducich vplyvov digitálnych technológií na duševné zdravie. O to viac si uvedomujem potrebu pomocnej ruky rodinám, kde žijú deti s jedným rodičom. Je v záujme celej našej spoločnosti posilniť prostredníctvom našej podpory jednorodičov zároveň aj schopnosť ich detí čeliť náročným životným situáciám,“ uzavrela europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.