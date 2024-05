Spoznajte víťazky druhého ročníka grantového programu Visa She’s Next a inšpirujte sa ich podnikateľskými nápadmi

Ocenené boli celkovo tri projekty

Každý bude podporený sumou 5500 eur a odborným mentoringom šitým na mieru

Tohtoročnými víťazkami sú Zuzana a Ivana Jančové, Martina Matejčíková a Viera Staviarska

Grantový program Visa She’s Next sa na Slovensku konal druhý krát, o víťazkách rozhodovala sedemčlenná porota

Globálny grantový program spoločnosti Visa na podporu podnikania, na čele ktorého stoja ženy, nazvanom Visa She’s Next, ktorý sa na Slovensku konal druhý krát spoznal tohtoročné víťazky. Rozhodovala o nich sedemčlenná porota a laureátkami ocenenia pre tento rok sú Zuzana a Ivana Jančové s komiksovým projektom sestry Jančové, Martina Matejíčková so sociálnym projektom Cacaw Co+ a Viera Staviarska s e-shopom lekarenprezvierata.sk.

Foto: Visa

Porotu rozhodujúcu o víťazkách tento rok tvorili Ľubica Gubová (Visa), Veronika Dvořáková (Havel & Partners), Lucia Huong Šimeková (Phočkáreň), Michaela Šišková (DNA ERA), Viktor Sučka (SWIDA Innovative), Martin Velits (Isadore Apparel) a Michal Weis (IBL Software Engineering). Grantový program Visa She’s Next bol na Slovensku realizovaný v spolupráci s Pontis Impact

Tento rok Visa opäť podporila tri podnikateľské projekty, ktoré vytvorili ako generačne, tak tematicky pestrú skladbu víťaziek.

Zuzana a Ivana Jančové so svojím projektom Sestryjancove.sk majú na konte viacero úspešných komiksov a niekoľko rokov aktívne vzdelávajú ďalších. Ich komiksy sú vždy zamerané na nejakú dôležitú spoločenskú tému ako napríklad diskriminácia, ekológia, finančné problémy, demokracia a pod. Vďaka ich komiksom a workshopom sa deti a mládež učia o tom čo je komiks, ako kresliť, písať a to zábavnou a nenáročnou formou Ich cieľom je vďaka komiksom vzdelávať nových autorov budúcnosti. Finančný grant chcú využiť na digitalizáciu svojich komiksových workshopov a plánujú tiež zakúpiť potrebné vybavenie a techniku na prípravu online kurzov a následnú postrealizáciu prostredníctvom propagácie. Porota na ich projekte ocenila hlavne to, že ide o škálovateľný produkt s presahom do vzdelávania a autorky pôsobia ako pozitívne vzory.

Zuzana a Ivana Jančové. Foto: Visa

Martina Matejíčková, stojaca za projektom Kakawcoplus.com chcela sociálne podnikať už od strednej školy. Vytvorila tak sociálny biznis, ktorý spája prémiové kakao so spoločenským impaktom a inklúziou. Venuje sa pracovnej integrácii znevýhodnených ľudí, ktorí sú ťažšie zamestnateľní. Získaný grant by rada použila na zakúpenie novej výrobnej technológie potrebnej na rozšírenie a optimalizáciu výroby. Na projekte Cacawcoplus Martiny Matejíčkovej porota ocenila hlavne krásne prepojenie sociálneho podnikania a biznis príbehu, zamestnávanie znevýhodnených, silný osobný príbeh a dobrý marketing.

Martina Matejíčková. Foto: Visa

Viera Staviarska svoj projekt Lekarenprezvierata.sk kreovala v čase vážnej choroby a vrátila sa k nemu až keď ju po 50tke prepustili zo stáleho zamestnania. Ide o projekt online lekárne pre zvieratá, kde sú iba overené produkty s prísnymi certifikátmi kvality výroby. Jej snom je chovateľský campus, ktorú považuje za srdcovú záležitosť. Tento online vzdelávací portál je navrhnutý po vzore úspešných portálov v zahraničí a tak, aby poskytoval odborné znalosti a podporu nielen chovateľom, ale aj bežným majiteľom zvierat, ktorí túžia po lepšom porozumení a starostlivosti o svojich štvornohých priateľov. Finančný grant by rada použila rozvoj chovateľského campusu a zabezpečenie technického a IT vybavenia. Porota na projekte ocenila hlavne motivujúci príbeh zrelej generácie a húževnatosť a silu v prekonávaní rán osudu. Taktiež vyzdvihla sociálny rozmer projektu a budovanie komunity.

Viera Staviarska. Foto: Visa

„Tento rok bolo hodnotenie ešte ťažšie ako vlani. Strávili sme na tom s porotou desiatky hodín, ale mám radosť, že sme vybrali tri podnikateľky, ktoré nielen samy tvoria hodnoty, ale aj pozitívne ovplyvňujú komunitu okolo nich. Myslím si, že sme podporili skutočne inšpiratívne projekty, ktoré kopírujú ako súčasné trendy tak princípy spoločnosti Visa,“ uviedla Ľubica Gubová, Country manažérka Visa pre Slovensko.

Ambasádorkami programu Visa She’s Next bol v tomto roku trojlístok úspešných podnikateliek. Menovite Lucia Pašková, zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti Curaden Slovakia, ktorá predáva produkty dentálnej hygieny CURAPROX, Petra Toth, šperkárka a dizajnérka, ktorá vo svojej tvorbe používa originálne folklórne ornamenty, dávajúc ich do súčasného šatu a Jana Šimkovičová, zakladateľka a CEO Supershape.sk, online fitka s viacerými pridanými hodnotami.

Foto: Visa

Spoločnosť Visa prostredníctvom svojho grantového programu Visa She’s Next od spustenia v roku 2019 investovala viac ako 3,93 milióna dolárov do viac ako 380 grantov a poskytla podnikateľkám odborný mentoring. Program funguje celosvetovo, vrátane európskych krajín ako Maďarsko, či Poľsko. Viac informácií o projekt nájdete na stránke visa.sk.

Informačný servis