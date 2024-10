Spoločnosť Ricoh bola zaradená do rebríčka TIME Najudržateľnejších spoločností sveta roku 2024

Spoločnosť Ricoh oznamuje svoje zaradenie do rebríčka TIME World’s Most Sustainable Companies of 2024. Ako jedna z 500 najlepších spoločností z viac ako 30 krajín sa Ricoh umiestnil na 151. mieste v celkovom rebríčku a na 8. mieste z 39 spoločností v odvetví elektroniky, hardvéru a zariadení. Toto uznanie podčiarkuje celosvetové vedúce postavenie spoločnosti Ricoh v oblasti transparentnosti, riadenia a jej neochvejný záväzok dosiahnuť udržateľnú spoločnosť prostredníctvom komplexných environmentálnych, sociálnych a riadiacich iniciatív (ESG).

Tento prednedávnom zverejnený rebríček, ktorý zostavil časopis TIME a spoločnosť Statista realizujúca výskum, ocenil spoločnosti, ktoré uprednostňujú udržateľnosť a presadzujú zodpovednosť spoločností. Na základe faktorov, ako sú príjmy, trhová kapitalizácia a verejná známosť, sa hodnotilo viac ako 5 000 spoločností prostredníctvom štvorstupňového procesu s viac ako 20 kľúčovými údajmi.

Udržateľné podnikanie: vylúčenie spoločností, ktoré nespĺňali kritériá udržateľnosti Záväzok a značka; Hodnotenie: verejný záväzok k udržateľným cieľom a výkonnosť v externom hodnotení, napríklad skóre projektu CDP (Carbon Disclosure Project) Reporting; Transparentnosť: zverejnenie správy o ESG s údajmi za rok 2022 a používanie príslušných usmernení, ako je zosúladenie s Global Reporting Initiative (GRI) a Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Životné prostredie; Spoločenská zodpovednosť firiem: environmentálne a sociálne kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) zo správ o sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR) vrátane ukazovateľov emisií, spotreby energie, obnoviteľných zdrojov energie, rodovej rozmanitosti a miery fluktuácie zamestnancov.

Tento rok bola spoločnosť Ricoh tiež zaradená do zoznamu 100 najudržateľnejších korporácií sveta 2024, ktorý zostavila spoločnosť Corporate Knights, a do zoznamu Asia-Pacific Climate Leaders 2024, ktorý zostavili Financial Times a Statista.

Prístup spoločnosti Ricoh k udržateľnosti spočíva v snahe o udržateľnú spoločnosť prostredníctvom rovnováhy troch P – prosperity (ekonomickej), ľudí (spoločnosti) a planéty (životného prostredia). Na realizáciu tejto želanej spoločnosti spoločnosť Ricoh identifikovala sedem zásadných problémov v dvoch oblastiach: „Riešenie sociálnych problémov prostredníctvom podnikania“ a „Robustná infraštruktúra riadenia“ a stanovila 16 cieľov ESG v súvislosti s materiálom, aby pracovala na riešení týchto problémov. Zosúladením ESG a obchodného rastu spoločnosť Ricoh naďalej posilňuje svoje iniciatívy v oblasti udržateľnosti.

