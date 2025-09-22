Spoločnosť Henkel Slovensko venovala pracie a čistiace prostriedky materským školám na Ukrajine

Tieto výrobky sú určené pre mesto Sumy, ktoré čelí zložitej humanitárnej situácii. Zásielka poputuje do materských škôl, kde našli útočisko deti, ktoré v dôsledku vojnového konfliktu stratili svoj domov.
Spoločnosť Henkel Slovensko sa dlhodobo angažuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti a aj prostredníctvom materiálnej pomoci opätovne potvrdzuje svoj záväzok stáť pri ľuďoch v núdzi. Aktuálna pomoc pre Ukrajinu nadväzuje na množstvo ďalších aktivít, ktorými sa spoločnosť od začiatku vojnového konfliktu v roku 2022 zapojila do humanitárnej podpory – či už formou darovaných produktov alebo finančných príspevkov. Do pomoci sa zapojili aj samotní zamestnanci, ktorí v náročnom období prispievali finančne, aj vlastným časom a úsilím.
Konkrétna pomoc pre najzraniteľnejšie skupiny
Materiálna pomoc v podobe troch paliet pracích a čistiacich prostriedkov je určená materským školám v ukrajinskom meste Sumy. Táto forma pomoci pomôže vytvoriť dôstojné prostredie pre deti, ktoré boli kvôli vojnovému konfliktu vysídlené a prišli o svoj domov.
Darované produkty boli uskladnené v bezpečnom sklade v Kyjeve a prepravené v rámci širšej dodávky humanitárnej pomoci. Mesto Sumy, ktoré sa nachádza v blízkosti ruských hraníc, patrí medzi najvážnejšie postihnuté oblasti a denne čelí ruskému ostreľovaniu.
Poďakovanie za poskytnutú pomoc vyjadrila aj ekonomická radkyňa Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike Mariia Cholach: „Dovoľte mi vyjadriť našu úprimnú vďaku spoločnosti Henkel Slovensko za mimoriadne štedrý dar vo forme pracích prostriedkov pre mesto Sumy. Ukrajinská strana si túto pomoc hlboko váži – bude mať veľký význam pre občanov Ukrajiny, ktorí boli kvôli vojnovému konfliktu nútení opustiť svoje domovy a nachádzajú sa v náročnej situácii. Konkrétne sme tento dar odovzdali Odboru sociálnej ochrany mesta Sumy, ktorý následne zabezpečí distribúciu pracích prostriedkov do materských škôl.“
Dlhodobá podpora, ktorá má zmysel
Spoločnosť Henkel Slovensko sa od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine aktívne zapojila do viacerých humanitárnych iniciatív. Vybraným organizáciám poskytla materiálnu pomoc, zorganizovala niekoľko zbierok produktov aj detského oblečenia.
Významnú úlohu v tejto podpore zohrali aj zamestnanci spoločnosti. Prostredníctvom systému benefitov Cafeteria Benefit Plus vyzbierali na pomoc Ukrajine takmer 9 000 eur. Mnohí sa navyše osobne zapojili ako dobrovoľníci a pomáhali na hraniciach s Ukrajinou, zabezpečovali odvoz a ubytovanie pre utečencov a pracovali v Asistenčnom centre pre Ukrajincov v Bratislave. Za tieto aktivity získali dobrovoľníci prestížne ocenenie Biela vrana.
