Spoločnosť Henkel Slovensko sa pripojila k výzve za zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí na Slovensku

Súkromný sektor, vrátane najväčších zamestnávateľov, sa rozhodol zapojiť do výzvy za zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku. Spolu so spoločnosťou Henkel Slovensko sa pod výzvu podpísalo 24 firiem, ktoré poukazujú na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná a zároveň upozorňujú na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmení.

Negatívne dopady diskriminácie a narastajúcej intenzity násilia vnímajú aj samotní zamestnávatelia, pre ktorých je podpora hodnôt rovnosti a inklúzie na pracovisku dlhodobou prioritou. Ich právomoci v oblasti ochrany a podpory LGBTI+ ľudí sú však obmedzené a k výraznejšej zmene môže dôjsť len na základe predstavenia komplexných zákonov. Vybraní zástupcovia firiem pôsobiacich na Slovensku, ktoré dokopy zamestnávajú desaťtisíce ľudí, preto spoločne predstavili text výzvy na zlepšenie práv LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Výzva bola predstavená širokej verejnosti a médiám na tlačovej konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii v rámci iniciatívy Ide nám o život. Svoj postoj k téme aktívnou účasťou popri Henkel Slovensko vyjadrili aj spoločnosti IKEA, SHELL Slovakia, Profesia, Panta Rhei, Martinus, Curaprox, Volkswagen Slovakia, Amazon, East meets West a Pohoda.

Spoločnosť Henkel Slovensko je súčasťou iniciatívy Ide nám o život a vo firemnom prostredí presadzuje politiku rovnosti. „Narastajúcu intenzitu násilia voči LGBTI+ ľuďom na Slovensku vnímame veľmi citlivo. Vedie totiž k znižovaniu celkového psychického zdravia a produktivity zamestnancov, ktorí sú často rozrušení a trpia menšinovým stresom. Preto sa snažíme byť férovým zamestnávateľom, vytvárať inkluzívnu pracovnú kultúru a povzbudzovať našich zamestnancov, aby prebrali aktívnu rolu pri vytváraní prostredia, v ktorom sa všetci budú cítiť dobre,” vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka HR Henkel Slovensko a regionálna HR business partnerka HR pre Európu.

Spoločnosť Henkel Slovensko sa preto tiež stala aktívnou súčasťou výzvy na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí v našej krajine. „Spoločnými silami sa snažíme o vytvorenie spoločnosti, ktorá nediskriminuje, nie je násilná, dáva rovnaké práva, povinnosti a slobody všetkým bez rozdielu. K výraznejšej zmene môže dôjsť len na základe predstavenia komplexných zákonov. Sme hrdí, že sme súčasťou tejto iniciatívy, ktorá spája 25 slovenských zamestnávateľov, ktorým záleží na rodovej rovnosti. Dúfame, že sa časom pridajú k výzve aj ďalší,“ uviedla Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarorzság.

Popri aktivitách na posilnenie inkluzívnejšej firemnej kultúry a zapojení sa do iniciatívy Ide nám o život, Henkel Slovensko otvorene podporuje rozmanitosť a inklúziu aj prostredníctvom mnohých ďalších aktivít. Zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko sa zúčastňujú festivalu Dúhový PRIDE, aby tak vyjadrili svoj otvorený postoj a podporu všetkým aspektom diverzity, a to nielen na pracovisku. Spoločnosť tiež patrí medzi ambasádorov Charty diverzity, ktorej súčasťou je aj záväzok vytvárania rovnosti príležitostí bez rozdielu a snaha o rovnoprávnosť. V rámci konkrétnych krokov spoločnosť rozšírila systém benefitov, aby zohľadňoval rôzne životné situácie. V roku 2022 si zmerala Index diverzity a zaradila sa medzi Šampiónov v oblasti diverzity, čo je najvyššia úroveň hodnotenia. Spoločnosť cez ambasádorov pracovnej skupiny zameranej na diverzitu a inklúziu pripravuje pre kolegov dlhodobé kampane a iniciatívy na zvýšenie povedomia o tejto téme.

