Spoja sa proti nečakanej hrozbe – pozrite si trailer veľkofilmu Godzilla a Kong: Nová ríša

Odvekí rivali, ktorí sa však dokážu spojiť pre rovnováhu sveta… Aj tak by sa dal charakterizovať vzťah prerastenej opice a jaštera, ktorých vyčíňanie na plátnach kín milujeme! V novom filme, ktorý príde do kín 11. apríla budúceho roka, bude musieť dvojica bojovať bok po boku proti spoločnému nepriateľovi. Pripravte sa na megalomanský veľkofilm s názvom Godzilla a Kong: Nová ríša!

O príbehu zatiaľ nevieme mnoho a oficiálne popisy hovoria len o tom, že mocný King Kong a obávaný Godzilla budú súperiť s doteraz neobjavenou hrozbou, ktorá sa skrýva v hlbinách Zeme a ohrozovať bude nielen existenciu spomenutých dvoch Titánov, ale aj nás všetkých. Podtitul Nová ríša naznačuje, že sa pozrieme hlbšie do sveta pod zemským povrchom, kde Titáni žijú, ale aj do ich prehistórie.

Práve teraz zverejnený trailer naznačuje o čosi viac. Zdá sa, že ohrozenie bude vychádzať priamo z radov Kongových opičích súkmeňovcov, sám si s ním ale neporadí a bude treba prebudiť Godzillu zo spánku, na ktorý sa jašter uložil po poslednom súboji. Zo svojho mrazivého brlohu však vyjde Godzilla v trochu inej podobe, než akú poznáme – čo za sily sa v ňom prebudili?

Foto: Continental film

Túto otázku, ale aj mnohé ďalšie zodpovie snímka režiséra Adama Wingarda, ktorý stojí za filmom Godzilla vs. Kong, ale v obľube ho vďaka snímkam Hosť či You´re Next majú aj hororoví fanúšikovia. Z hereckých tvárí sa vrátia Rebecca Hall, Bryan Tyree Henry či nepočujúca detská herečka Kaylee Hottle. Pridajú sa k nim napríklad Dan Stevens či Alex Ferns. Veľkofilm Godzilla a Kong: Nová ríša prinesie v apríli do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

