Späť do školy či práce: ako zostať o krok pred chrípkou

Po sviatočnom odpojení nás systém opäť pohltil – ranné budíky zvonia o sto šesť, čo je horšie, zvyčajne už za päť šesť. Vonku stále tma, topánky rozožiera posypová soľ a kolóny v doprave hustnú.
Kalendáre sa neúprosne plnia povinnosťami. Školské tašky znovu čakajú pri dverách a život sa rozbieha na plné obrátky. A kým naskakujeme späť do bežného režimu, v tomto prepojenom svete sa spolu s nami zo sviatočnej eufórie do reality premiestnil aj neželaný pasažier, ktorý sa už nevedel dočkať školských a pracovných kolektívov či plných autobusov a električiek – chrípka.
Tento rok chrípka prichádza skôr a v modifikácii, ktorá sa už šíri v celej Európe. Podľa dostupných údajov momentálne v populácii dominuje chrípka typu A(H3N2), konkrétne jej geneticky pozmenený subvariant označovaný ako K. Prvé prípady boli zaznamenané už aj na Slovensku a lekári upozorňujú, že reálny výskyt je pravdepodobne vyšší, než ukazujú oficiálne čísla. Chrípková sezóna sa totiž rozbehla ešte pred Vianocami a návrat detí do škôl a dospelých do práce jej vytvára ideálne podmienky na ďalšie šírenie. O to dôležitejšie je v tomto období venovať pozornosť prevencii.
Pacienti hlásia ťažší priebeh
Mnohí pacienti, ktorí nový typ chrípky prekonali v posledných týždňoch, ju opisujú ako mimoriadne vyčerpávajúcu. Typický je náhly nástup, vysoké teploty, zimnica, silná bolesť hlavy, svalov a kĺbov a suchý kašeľ, ktorý dokáže potrápiť aj v noci. To, čo ľudí zaskočí najviac, je výrazná slabosť a pocit, že bežné fungovanie je na niekoľko dní nereálne.
Treba však dodať aj druhú stranu mince. Začiatok roka býva pre organizmus náročný – menej spánku, viac stresu, zmenený režim a oslabená imunita vytvárajú kombináciu, ktorá chrípke vyhovuje. Neznamená to automaticky, že ide o nebezpečnejší vírus, skôr o to, že telo ho prijíma v horšej kondícii.
Jedným z dôvodov, prečo sa vírus šíri tak rýchlo, je aj snaha fungovať napriek príznakom. Chrípka sa však správa inak než bežná nádcha. Nástup je rýchly a intenzívny a organizmus si pýta kľudový režim. Liečenie takpovediac na nohách často vedie len k tomu, že sa ochorenie predĺži alebo skomplikuje.
Lekári upozorňujú, že pozornosť treba zbystriť najmä vtedy, ak horúčka neustupuje, objaví sa výrazná slabosť, krvácanie z nosa alebo problémy s dýchaním. U rizikových skupín môže chrípka viesť k vážnejším komplikáciám a vyžadovať odbornú pomoc. Najviac ohrození sú seniori nad 65 rokov, chronicky chorí, ľudia s oslabenou imunitou, tehotné ženy a malé deti.
Epidemiologické sledovania pritom dlhodobo naznačujú, že najvyšší výskyt chrípky býva u detí vo veku od 5 do 14 rokov. Práve deti často prinesú vírus zo školy domov. Keď sa k tomu pridá návrat rodičov do práce, chrípka sa v rodinách šíri veľmi rýchlo.
Netreba zabúdať na prevenciu
Keď je chorých veľa naraz, vírus má výrazne jednoduchšiu cestu. Stačí bežný deň. Kľučky na dverách, nákupné vozíky, rukoväte v autobuse, tlačidlá výťahov či terminály pri platení. Všetko, čo denne automaticky chytáme, sa v období zvýšenej chorobnosti mení na ideálne miesto na prenos infekcie. A často úplne stačí jeden moment nepozornosti – neumytie rúk po ceste domov alebo pošúchanie oka v MHD.
Respiračné ochorenia sa síce šíria najmä vzduchom, no kontakt s kontaminovanými povrchmi zohráva významnú úlohu najmä v čase, keď sa pohybujeme medzi veľkým množstvom ľudí. Vírus sa z povrchu ľahko prenesie na ruky a odtiaľ na sliznice úst, nosa či očí. Práve preto má v tomto období zmysel prevencia. Dôsledná hygiena rúk, správna respiračná etiketa, pravidelné vetranie a rozhodnutie zostať doma pri prvých príznakoch nie sú prehnané opatrenia, ale jednoduchý spôsob, ako znížiť riziko – pre seba aj pre ostatných. V čase zvýšenej chorobnosti sa oplatí zvážiť aj obmedzenie zbytočných fyzických stretnutí a v preplnených priestoroch či zdravotníckych zariadeniach prekryť dýchacie cesty. Nie zo strachu, ale z ohľaduplnosti.
Najspoľahlivejšou ochranou pred chrípkou zostáva očkovanie, no významnú úlohu zohráva aj celkový životný štýl. Dostatočný spánok, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu, primeraná fyzická aktivita a pestrá strava sú základom fungujúcej imunity. Počas chrípkovej sezóny sa odporúča dbať na dostatočný príjem vitamínov A, C, E, vitamínov skupiny B a vitamínu D, ktoré podporujú správne fungovanie organizmu.
U detí má význam najmä pravidelnosť. Každodenný pobyt vonku, dostatok spánku, vyvážená strava a dôsledné hygienické návyky vytvárajú základ, na ktorom imunita stojí dlhodobo. Dôležitá je aj ochrana pred pasívnym fajčením, ktoré môže dýchacie cesty oslabovať.
Chrípku netreba dramatizovať, no ani zľahčovať. Aktuálny variant K síce podľa dostupných údajov neznamená automaticky vyššie riziko ťažkého priebehu, no ignorovanie príznakov môže viesť ku komplikáciám. V čase, keď sa deti vracajú do škôl a dospelí do práce, má zmysel spomaliť aspoň vtedy, keď si to telo pýta.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.