Spartak Trnava predĺžil zmluvu so stredopoliarom Erikom Danielom, na spoluprácu sa teší aj Gašparík (video)

Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava si poistil služby stredopoliara Erika Daniela o ďalšie dva roky. Tridsaťjedenročný rodák z českého Hodonína tak má v Spartaku zmluvu do leta 2026. Informuje o tom oficiálny web trnavského klubu, súčasťou ktorého je Daniel od leta 2021.

Za Spartak odohral zatiaľ 64 súťažných duelov a strelil v nich 11 gólov. V I. lige absolvoval 41 stretnutí, trinásť pridal v Európskej konferenčnej lige a desať v domácom pohári.

Rád by s Trnavou vyhral titul

„Som tu spokojný, kabína je super a myslím si, že aj výsledky sme mali dobré. Asi zavážilo aj to, že zostáva Michal Gašparík, vyhovuje mi tento štýl a v Trnave som ostal aj kvôli rodine. Strašne rád by som s Trnavou vyhral titul. Keď som videl, ako to tu fanúšikovia oslavovali, tak by som to chcel zažiť. Budeme sa o to snažiť,“ povedal Erik Daniel, ktorý na Slovensku hral aj za Slovan Bratislava, MFK Ružomberok, Spartak Myjava. V česku hral za Liber a v Poľsku za Lubin.

Podľa prezidenta trnavského klubu Petra Macha patrí Erik Daniel k ťahúňom ofenzívy. „Kvalitnú výkonnosť potvrdil nielen v slovenskej lige, ale aj v medzinárodných pohárových dueloch. Za svoj prístup k zápasom si získal aj rešpekt u fanúšikov. Svojím ťahom na bránku je pre mužstvo veľmi platný, ukázal však, že je využiteľný i na kraji obrany. V súčasnom futbale je veľmi dôležitá rýchlosť a tá patrí k jeho hráčskym doménam. Máme radosť, že sme sa dohodli na predĺžení spolupráce s tak kvalitným futbalistom a môžeme s jeho službami počítať i naďalej,“ povedal.

Teší sa aj Gašparík

Na pokračovanie spolupráce sa teší aj tréner Michal Gašparík, ktorý považuje Daniela vo forme za jedného z kľúčových hráčov svojho mužstva.

„Erika sme brali ako hotového hráča, ktorý dokázal svoje kvality v našej lige aj v zahraničí. Počas pôsobenia u nás ukázal, že môže byť naším kľúčovým hráčom. Vie zahrať na krídle zľava aj sprava podľa taktických zámerov v zápase a dokonca alternoval aj na iných pozíciách. Jeho výhodou oproti iným krídlam je, že má viac vyváženú ofenzívu s defenzívou, a preto je jeho využite variabilnejšie,“ poznamenal.