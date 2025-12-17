SOPK a AKI SR podpísali memorandum o spolupráci

V pondelok 16. decembra 2025 bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) a Asociáciou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky (AKI SR). Memorandum podpísali Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Tibor Straka, prezident Asociácie kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky.
Cieľom memoranda je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce zameranej na ochranu podnikateľských záujmov členov oboch organizácií, podporu stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia a posilňovanie odolnosti kritickej infraštruktúry na Slovensku.
Zmluvné strany deklarovali záujem spolupracovať v oblasti odborných stanovísk, návrhov k legislatíve v otázkach ochrany a odolnosti kritickej infraštruktúry a pri zvyšovaní úrovne kybernetickej bezpečnosti svojich členov. Súčasťou spolupráce bude aj výmena informácií a zdieľanie poznatkov o eliminácii rizík, ktoré môžu ohroziť kontinuitu poskytovania základných služieb a fungovanie kritických subjektov a ich subdodávateľov.
„Našou ambíciou je prispieť k vytvoreniu podnikateľského prostredia, ktoré umožní zvyšovanie odolnosti kritických subjektov na základe analýzy nebezpečenstiev, hrozieb a zraniteľností, s cieľom zabezpečiť poskytovanie všetkých základných služieb aj v krízových situáciách,“ uviedol Tibor Straka, prezident AKI SR.
Predseda SOPK Peter Mihók v tejto súvislosti zdôraznil význam spolupráce medzi podnikateľským sektorom a odbornými organizáciami:
„Slovenská obchodná a priemyselná komora vníma podpis memoranda ako dôležitý krok k posilneniu dialógu medzi podnikateľským prostredím a odbornou platformou pôsobiacou v oblasti kritickej infraštruktúry. Naším spoločným cieľom je vytvárať predvídateľné, konkurencieschopné a bezpečné podnikateľské prostredie, ktoré bude zohľadňovať potreby jednotlivých subjektov a zároveň podporovať stabilitu a odolnosť ekonomiky Slovenskej republiky.“
V súvislosti s informáciami, ktoré zazneli v médiách v kontexte výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, zameranej na priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblasti robotiky a automatizácií, AKI SR zdôrazňuje, že k tejto téme pristupuje výhradne odborne a vecne.
„AKI SR nereagovala v politických kategóriách ani v jazyku verejných emócií, pretože AKI SR je apolitické záujmové združenie právnických osôb. Z tohto dôvodu žiadame, aby bola naša činnosť posudzovaná v súlade so zákonom, nezávisle a nestranne,“ dodal Tibor Straka.
Podpis memoranda predstavuje významný krok k systematickej spolupráci medzi SOPK a AKI SR. Vytvára predpoklady nielen pre zvyšovanie úrovne bezpečnosti a odolnosti kritickej infraštruktúry, ale aj pre rast konkurencieschopnosti slovenských podnikateľských subjektov.
Informačný servis