Som šťastná, že som žena

Šarmantnú a energickú Katarínu Mikle možno poznáte z televíznej obrazovky Mestskej televízie Trnava, kde viedla publicistickú reláciu 20 minút s Katarínou Mikle a diskutovala s poslancami mestského zastupiteľstva o aktuálnych otázkach. Alebo ju registrujete z projektu Ženy so štýlom, v rámci ktorého ako prvá na Slovensku priniesla Rozhovory na cestách – interview so zaujímavými a známymi ľuďmi prebiehajúcimi v aute.

„Verím, že ženy majú obrovskú silu a potenciál. Ak sa spojíme a vytvoríme osobné a pracovné priateľstvá, dokážeme zmeniť spoločnosť.“

Katarína je v každom prípade zapamätateľná a činorodá osobnosť. Študovala právo a politické vedy a už viac ako 20 rokov podniká vo sfére, v ktorej dominujú najmä muži – v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti stavieb. Taktiež sa aktívne venuje otázkam žien, osvete feminizmu a jej cieľom je prinášať reálne riešenia na problémy, ktoré trápia ženy v rôznych regiónoch Slovenska. Je zakladateľkou rastúcej komunity Ženy so štýlom, ktorej cieľom je nielen to, aby sa ženy prepájali a vytvárali nové priateľstvá, ale aj pomoc a zabezpečenie podpory tam, kde je to práve potrebné. „Je veľmi motivujúce vidieť všetky tie úžasné ženy z rôznych oblastí, profesií a regiónov Slovenska ako nadväzujú vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a priateľstvá. Som nadšená, že vytváram podmienky na to, aby prehovorili ženy, ktoré ešte stále nie je počuť,“ hovorí Katarína Mikle, zakladateľka komunity Ženy so štýlom.

Katarína Mikle. Foto: Ženy so štýlom

Osveta feminizmu

Pre Katarínu Mikle vždy bolo a je vzdelávanie jednou z priorít. Študovala na dvoch univerzitách, neustále sa snaží na sebe pracovať a aj sama je dlhoročnou certifikovanou školiteľkou vo sfére svojho podnikania. Viac ako 20 rokov odovzdáva svoje skúsenosti nielen ako podnikateľka či zamestnávateľka, ale aj ako žena, ktorá v súčasnosti vytvára rovnaký priestor aj pre ďalšie dámy v komunite Ženy so štýlom.

Už počas štúdií sa venovala aj otázkam feminizmu, a preto je jedným z jej osobných cieľov osveta: „Feminizmus je o rovnosti príležitostí a na to by mali pristúpiť nielen muži, ale aj samotné ženy. Nastavenie spoločnosti je voči ženám stále lepšie a lepšie, avšak stále sme na ceste. Verím, že aj prostredníctvom komunity Ženy so štýlom sa nám podarí otvoriť diskusiu na tému feminizmu, osvetliť jej tmavé miesta a nesprávne chápanie tohto pojmu.“

Život ma naučil

Katarína je silnou ženou, ktorú život vyformoval do osobnosti, ktorou je dnes. Naučil ju vnímať ľudí komplexne a bez posudzovania: „Za každým činom je príbeh, preto by sme nemali súdiť.“ Rada sa rozpráva s najrôznejšími ľuďmi a snaží sa pozerať na problémy a situácie ich pohľadom. Neuznáva sociálne statusy a pojem „úroveň“ pre ňu znamená spôsob, ako človek žije svoj život, aké hodnoty a princípy v ňom vyznáva. Ako sama hovorí, tento postoj jej dodáva životný nadhľad a vyťahuje ju „z každodennej sociálnej bubliny“. Venuje sa politickým vedám a právnej oblasti, preto problémy v spoločnosti nielen vníma, ale má ambíciu ich aj riešiť. V rámci komunity Ženy so štýlom plánuje spoločne s odborníkmi vypracovávať návrhy riešení, ktoré budú predkladané a diskutované so zodpovednými orgánmi a politikmi.

Katarína Mikle. Foto: Ženy so štýlom

Ženy so štýlom

Nápad vytvoriť priestor pre ženy, v ktorom sa môžu spájať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať, vznikol pred 8 rokmi. V súčasnosti funguje na dvoch platformách: nielen ako online centrum www.zenysostylom.sk, ale aj formou pravidelných regionálnych stretnutí komunity Ženy so štýlom www.oz-zenysostylom.sk. „Verím, že ženy majú obrovskú silu a potenciál. Ak sa spojíme a vytvoríme osobné a pracovné priateľstvá, dokážeme zmeniť spoločnosť,“ hovorí zakladateľka Katarína Mikle. „Mojou víziou je súdržná a priateľská komunita spokojných žien, v ktorej načúvame jedna druhej, spoločne ťaháme za jeden povraz a pomáhame tam, kde je to potrebné.“ Jej zámerom je nielen prepájanie a úprimné ženské priateľstvá, ale aj charitatívna činnosť a pohnutie spoločnosťou tým správnym smerom – cez definovanie slabých miest v životoch žien a nachádzanie reálnych riešení. Spolu so svojím tímom pripravuje veľkú konferenciu Ženy so štýlom, ktorá sa uskutoční v apríli 2024, tiež pokračovanie úspešného podujatia Charitatívny bazárik a tiež čítanie z knihy Monológy vagíny od Eve Ensler. Cieľom je oslava ženského tela a poukázanie na problémy, ktorým ženy čelia v súvislosti so svojou sexualitou.

