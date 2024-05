So skvelými ohlasmi dorazila do kín Furiosa – čo všetko o filme vieme?

Niektoré zdroje uvádzajú, že aplauz po premiére snímky Furiosa: Mad Max sága na Festivale v Cannes trval 7 minút, iné dokonca tvrdia, že bol 8-minútový. Nadšenie festivalového publika medzičasom stihli doplniť aj pozitívne ohlasy divákov a diváčok slovenskej premiéry a film z postapokalyptického sveta Šialeného Maxa si už teraz môžu pozrieť vo vojom kine aj všetci slovenskí fanúšikovia a fanúšičky. Na čo sa majú tešiť?

Austrálsky režisér George Miller bol desaťročia považovaný za filmárskeho vizionára a akčný veľkofilm Mad Max: Zbesilá cesta z roku 2015 verejnosť utvrdil v názore, že jeho majstrovstvo stále rastie. Aj preto sa film, o ktorom sme donedávna vedeli len to, že bude tzv. prequelom Zbesilej cesty a rozpovie príbeh hrdinky menom Furiosa, stal jedným z najočakávanejších blockbusterov dekády.

Foto: Continental film

V pôvodnej snímke stvárnila titulnú hrdinku herečka Charlize Theron, jej mladšiu verziu v aktuálnom filme hrá Anya Taylor-Joy, známa zo žánrových chuťoviek Čarodejnica, Rozpoltený či Menu. Spoločnosť jej na plátne robí Chris Hemsworth, preslávený najmú úlohou Thora vo filmových adaptáciách komiksov vydavateľstva Marvel. Spoločne sa preháňajú na rôznych dopravných prostriedkoch vyschnutou krajinou našej budúcnosti.

Foto: Continental film

Mladá Furiosa je na začiatku filmu vytrhnutá z rodného Zeleného miesta mnohých matiek a padne do rúk veľkej motorkárskej skupiny, vedenej svojským Warlordom Dementom. Ten narazí na obávaného Immortana Joea a ich boj o nadvládu nad vyprahnutým územím poznačí aj osud Furiosy. Zohrá v boji dôležitú úlohu a stane sa tou hrdinkou, ktorú poznáme z filmu Mad Max. Zbesilá cesta. Bude ju to však stáť neskutočne veľa…

„Je to o dievčati, ktoré uniesli ešte ako dieťa a ktoré sľúbi, že sa vráti domov, nech to stojí, čo to stojí. A ona naozaj strávi celý život hľadaním cesty domov. Je to odysea. Cieľom odysey nie sú ani tak skutočné udalosti ako to, čo sa odohráva v duši protagonistu. Takže je to jednak o tom, čo sa stane s ňou, keď sa pokúša vrátiť domov, a jednak kým sa stane – Furiosou,“ hovorí o svojej novinke režisér a scenárista George Miller.

Foto: Continental film

Tvorca zároveň dodáva, že nechcel len opakovať to, čo malo úspech v predchádzajúcom filme. Hovorí najmä o akčných sekvenciách, ktorými sa Zbesilá cesta preslávila. „Vo Furiose je, samozrejme, kopec akcie. Inej akcie. Myslím si, že keby sme len zrecyklovali, čo sme urobili v Zbesilej ceste, výsledok by bol čistý cynizmus, lebo vždy, keď vidíte zopakované niečo, čo bolo úspešné v minulosti, pôsobí to na vás ako anestetikum, otupí vás to. Musí to mať v sebe niečo veľmi svieže. Musí to byť jedinečne povedomé. Podľa mňa môžem povedať, že akcia vo Furiose je jedinečne podobná akcii v Zbesilej ceste.“

Foto: Continental film

Slová vizionárskeho filmára si môžu diváci a diváčky práve v týchto dňoch overiť na plátnach kín. Do tých slovenských akčný thriller Furiosa: Mad Max sága prináša distribučná spoločnosť Continental film.

