Snem strany Za ľudí potvrdil Remišovú ako predsedníčku, zároveň vyzval na spájanie síl v opozícii

Snem strany Za ľudí potvrdil v nedeľu v Trenčíne Veroniku Remišovú ako predsedníčku strany. Súčasná predsedníčka tak získala štvorročný mandát. Ako informovali z tlačového oddelenia strany, novými podpredsedami strany Za ľudí sa stali odborník na oblasť spravodlivosti Ján Magušin a košický komunálny politik Peter Huba.
Delegáti sa na sneme taktiež jednomyseľne uzniesli na tom, že odmietajú akúkoľvek predvolebnú alebo povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD, Slovenskou národnou stranou, hnutím Republika a Kotlebovcami – ĽSNS. Vyzvali tiež na spájanie síl naprieč opozičným politickým spektrom.
„Slovensko bude potrebovať reštart ekonomiky, obnovu právneho štátu a napravenie súčasnej devastačnej politiky Roberta Fica, aby sme Slovensku vrátili prosperitu a proeurópsku orientáciu. K tomu budeme potrebovať úzku spoluprácu opozičných strán, ktorú strana Za ľudí dlhodobo presadzuje,” vyjadrila sa staronová predsedníčka strany Veronika Remišová.