Snem strany Za ľudí potvrdil Remišovú ako predsedníčku, zároveň vyzval na spájanie síl v opozícii

Veronika Remišová tak získala ďalší štvorročný mandát.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
ZA ¼UDÍ: Programový snem strany
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová
Trenčín Politika Politika z lokality Trenčín

Snem strany Za ľudí potvrdil v nedeľu v Trenčíne Veroniku Remišovú ako predsedníčku strany. Súčasná predsedníčka tak získala štvorročný mandát. Ako informovali z tlačového oddelenia strany, novými podpredsedami strany Za ľudí sa stali odborník na oblasť spravodlivosti Ján Magušin a košický komunálny politik Peter Huba.

Delegáti sa na sneme taktiež jednomyseľne uzniesli na tom, že odmietajú akúkoľvek predvolebnú alebo povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD, Slovenskou národnou stranou, hnutím Republika a Kotlebovcami – ĽSNS. Vyzvali tiež na spájanie síl naprieč opozičným politickým spektrom.

Slovensko bude potrebovať reštart ekonomiky, obnovu právneho štátu a napravenie súčasnej devastačnej politiky Roberta Fica, aby sme Slovensku vrátili prosperitu a proeurópsku orientáciu. K tomu budeme potrebovať úzku spoluprácu opozičných strán, ktorú strana Za ľudí dlhodobo presadzuje,” vyjadrila sa staronová predsedníčka strany Veronika Remišová.

