Smršť zasiahne celé Slovensko. Stretnite sa s hercami a tvorcami nového filmu režiséra Petra Bebjaka

Mysteriózny triler Smršť si diváci budú môcť pozrieť ešte pred oficiálnym uvedením filmu do kín, ktoré je plánované na 4. apríla. Pripravených je jedenásť exkluzívnych predpremiér za účasti hercov a tvorcov vrátane režiséra Petra Bebjaka a predstaviteľa hlavnej postavy Tomáša Maštalíra. Prinášame vám zoznam miest, kde si film budete môcť vychutnať v prítomnosti delegácie. Vstupenky budú už čoskoro k dispozícii.

TRAILER:

KEDY A KDE SI MÔŽETE POZRIEŤ FILM V PREDPREMIÉRE ZA ÚČASTI DELEGÁCIE

3. 2024 | 18:45 CINEMA CITY EUROVEA, Bratislava 3. 2024 | 16:30 MLYNY CINEMAS, Nitra 3. 2024 | 18:00 CINEMAX ARÉNA, Trnava 25. 3. 2024 | 17:00 KINO STAR, Zvolen 3. 2024 | 18:00 CINEMAX, Banská Bystrica 3. 2024 | 19:00 KINO PALACE, Kúpele Sliač 3. 2024 | 18:00 KINO KULTÚRA, Ružomberok 3. 2024 | 18:00 GOLDEN APPLE CINEMA, Liptovský Mikuláš 3. 2024 | 17:00 CINEMAX, Poprad 3. 2024 | 18:00 CINEMAX, Košice 3. 2024 | 18:30 CINEMAX NOVUM, Prešov

Okrem týchto špeciálnych projekcií za účasti hercov a tvorcov sa predpremiéry budú konať aj v ďalších slovenských mestách – v celej sieti multikín CINEMAX, Ster Century Cinemas a v dvoch kinách Kino Star.

„Reálny základ rozprávania dodáva knihám Jozefa Kariku pocit autentična, skutočného sveta, do ktorého sa dostáva niečo nevysvetliteľné, niečo mystické. Spolu so scenáristom Petrom Balkom sme film obohatili o linku manželského páru, ktorý je na liečení v kúpeľoch a chce spolu tráviť čas plný procedúr a pokoja. Ale presne ako to vždy býva v mysterióznych trileroch, nič z toho sa im nesplní,“ hovorí režisér Peter Bebjak o tom, čím môže byť príbeh inšpirovaný bestsellerom Jozefa Kariku zaujímavý ako pre jeho čitateľov, tak aj pre tých, ktorí knihu nečítali.

Predstaviť film divákom naprieč Slovenskom príde spolu s hercami Tomášom Maštalírom, Michalom Režným a producentom Rasťom Šestákom. Ako špeciálni hostia sa k nim na niektorých predpremiérach pripoja aj autor knižného námetu Jozef Karika, hlavná predstaviteľka Anna Geislerová, scenárista Peter Balko alebo Eva Máziková, ktorá sa vo filme objaví v úlohe barovej speváčky.

Foto: BontonFilm

NAKRÚCANIE V KÚPEĽOCH

Jedným z miest, kde sa herci a tvorcovia pri predstavovaní filmu zastavia, sú aj Kúpele Sliač a nie je to náhoda. Práve tu totiž prebiehalo natáčanie filmu Smršť, pričom kúpele sa stali najvýraznejšou kulisou príbehu. Strohá funkcionalistická architektúra, ktorej autorom je známy český architekt Rudolf Stockar, presne dopĺňala náladu príbehu a vzťah hlavných hrdinov. Samotné nakrúcanie prebiehalo v novembri, keď chlad a hmla, ktorá sa vznášala v okolitom parku, vyzerali ako vystrihnuté z knižnej predlohy.

PRÍBEH FILMU

Hlavným hrdinom filmového príbehu je forenzný psychológ Martin Lang (Tomáš Maštalír), ktorý prichádza spolu s manželkou Pawlou (Anna Geislerová) do kúpeľov v horách. Ďaleko od civilizácie si chcú oddýchnuť a pokúšajú sa zachrániť vzťah. Prechádzajú vážnou partnerskou krízou, ktorá pramení z hlboko ukrytej traumy, a tento pobyt je pre nich ultimátom – buď svoje problémy prekonajú, alebo sa každý vyberie vlastnou cestou. Kolobeh rutinných dní však naruší príchod tajomnej zásielky – balíka s dôkazovým materiálom z vyšetrovania tragického prípadu. Odosielateľom je Langov kolega, psychológ. Ten od neho potrebuje pomoc v prípade známom ako „jazda smrti“, na konci ktorého boli štyria mŕtvi. Lang sa spočiatku zdráha, ale postupne podľahne neznámej sile, ktorá ho k prípadu priťahuje.

Filip Veselovský (Michal Režný), jeho kamarátka Nina a jej partner, policajt Gabo, v jeden večer nastúpili do auta. Po zbesilej jazde auto zastalo na pumpe. Nina natankovala a jeden z mužov ju zastrelil. Šofér okamžite vyrazil smerom do lesov a po chvíli v plnej rýchlosti prešiel do protismeru a zrazil sa s protiidúcim autom. Ľudia v ňom boli na mieste mŕtvi rovnako ako Gabo. Ten však zomrel ešte predtým, guľkou do hlavy. Veselovský vyviazol s ťažkými zraneniami a teraz čelí obvineniu z viacerých trestných činov vrátane vraždy. Hrozí mu dvadsaťpäť rokov vo väzení, ale on tvrdí, že je nevinný. Snaží sa vyšetrovateľov presvedčiť, že bol k tomu prinútený a vinu a na tomto zločine nesie halný vietor…

Film Smršť vznikol s podporou Audiovizuálneho fondu. Do slovenských kín ho prinesie distribučná spoločnosť BONTONFILM od 4. apríla 2024.

Foto: BontonFilm

OBSADENIE A TVORCOVIA

Martin Lang Tomáš Maštalír

Pawla Langová Anna Geislerová

Riaditeľka Éva Bandor

Filip Veselovský Michal Režný

Barman Adrian Jastraban

Lekár Ladislav Bédi

Speváčka Eva Máziková

Dedo Ivan Letko

Igor Hanus Marek Geišberg

A ďalší

réžia Peter Bebjak

scenár Peter Balko na motívy knihy Smršť Jozefa Kariku

kamera Martin Rau

producent DNA Production Rasťo Šesták

producent Bontonfilm Studios Martin Palán

distribúcia v SR a ČR Bontonfilm

žáner mysteriózny triler

uvedenie do kín v SR a ČR 4. 4. 2024

