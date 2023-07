Sme svedkami „obyčajného prahsprostého policajného puču“, tvrdí Taraba a Šimko neurobil nič v rozpore so zákonom

Slovensko má v súčasnosti vo vedení polície najviac trestne stíhaných osôb z demokratických štátov. Podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR a päťky na kandidátke Slovenskej národnej strany Tomáša Tarabu sme aktuálne svedkami „obyčajného prahsprostého policajného puču“.

„Ľudia, ktorých veľká časť je trestne stíhaná, nie sú dnes nikým kontrolovaní,“ uviedol v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní. Zároveň tvrdí, že exminister vnútra Ivan Šimko nespravil nič, čo by bolo v rozpore so zákonom.

Podľa poslanca je šéf rezortu vnútra zodpovedný za to, aby polícia fungovala v súlade so zákonom. „Vedenie polície ukázalo, že sú jedna neriadená skupina ľudí, ktorá si tu tri roky očividne robila, čo chcela,“ myslí si.