Slovensko zastúpené na najvyššej úrovni na summite European Union – New Zealand Business Summit 2025

Na inauguračnom European Union – New Zealand Business Summit sa stretlo viac ako 400 popredných lídrov z oblasti politiky, biznisu a inovácií z oboch regiónov — a na pódiu zazneli aj dve slovenské mená: eurokomisár Maroš Šefčovič a Matej Michalko, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Decent Cybersecurity.
Podujatie viedol Hon Todd McClay, minister obchodu a investícií Nového Zélandu, v spolupráci s iniciatívou Team Europe (veľvyslanci Európskej únie a jej členských štátov). Summit oslávil rastúcu silu transpacifickej spolupráce, ktorá po nadobudnutí platnosti Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom (EU–NZ FTA) v roku 2024 priniesla nárast vzájomného obchodu o 2 miliardy NZD, čím jeho objem dosiahol 21,6 miliardy NZD v roku 2025.
Podujatie slávnostne otvoril premiér Christopher Luxon, ktorý označil Európsku úniu za „inovačného partnera“ a zdôraznil spoločné hodnoty a strategické prepojenie Európy a Nového Zélandu v oblasti obchodu, obrany a technológií.
Platforma pre globálne partnerstvá a digitálne inovácie
Komisár Maroš Šefčovič, rodák zo Slovenska, predniesol úvodný prejav, v ktorom predstavil víziu Európskej únie zameranú na odolné dodávateľské reťazce, strategickú autonómiu a bezpečnú digitálnu transformáciu.
V popoludňajšej časti programu nasledovala diskusia „Quickfire with Central and Eastern Europe“, ktorá predstavila lídrov inovácií zo strednej a východnej Európy. Matej Michalko v mene Európskej únie a Slovenskej republiky prezentoval rastúcu úlohu Slovenska v oblasti postkvantovej kryptografie, umelej inteligencie pre obranné systémy a dôveryhodnej blockchain infraštruktúry — oblastiach, v ktorých si spoločnosť Decent Cybersecurity buduje európske líderstvo.
„Bolo pre mňa cťou reprezentovať Európsku úniu a Slovensko po boku komisára Šefčoviča a ukázať, ako naša krajina prispieva k digitálnej a obrannej suverenite Európy,“ uviedol Matej Michalko, generálny riaditeľ spoločnosti Decent Cybersecurity. „Partnerstvo EÚ a Nového Zélandu otvára nové možnosti pre inovácie, technologickú výmenu a budovanie bezpečnej infraštruktúry naprieč kontinentmi.“
Spoločná vízia pre inovácie a bezpečnosť
Program summitu zahŕňal strategické panely zamerané na čisté technológie, umelú inteligenciu, bioekonomiku a letectvo a obranu. Medzi rečníkmi vystúpili predstavitelia spoločností Airbus, Rocket Lab, OHB a Maersk.
Vrcholom podujatia bolo spoločné vystúpenie komisára Šefčoviča a ministra McClaya, ktorí načrtli víziu hlbšej ekonomickej a technologickej integrácie medzi Európou a Novým Zélandom — iniciatívu, ktorú vo svojom úvodnom prejave výrazne podporil aj premiér Luxon.
Účasť spoločnosti Decent Cybersecurity na tomto prestížnom summite potvrdzuje jej poslanie prepájať európske postkvantové, blockchainové a AI inovácie s partnermi v ázijsko-pacifickom regióne, čím vytvára most medzi obranou, technológiami a ochranou kritickej infraštruktúry.
