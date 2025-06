Slovensko: Hovorme o konkurencieschopnosti!

Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia) dnes otvorila verejnú diskusiu na tému, ako môže Slovensko opätovne obnoviť konkurencieschopnosť Slovenska v čase globálnych zmien, technologickej transformácie a geopolitickej neistoty. Program dnešnej konferencie sa preto opiera o dôležité oblasti ako je stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie, podpora talentu – aj toho zahraničného, udržateľnosť a inovácie a v neposlednom rade dôvera v inštitúcie a dialóg. Tieto rozhodnú o budúcnosti našej krajiny. Všetky sa vzájomne ovplyvňujú, všetky tvoria dôležitý základ pre konkurencieschopnosť. Cieľom dnešnej konferencie je diskutovať o týchto oblastiach a vzájomne sa inšpirovať.

Najvýkonnejšie ekonomiky sveta sú postavené na inováciách, dôveryhodných inštitúciách a vzdelanej pracovnej sile. Napriek tomu, že malo Slovensko dlhodobo dobrú trajektóriu rastu, globálne okolnosti stavajú našu krajinu pred výzvy, ktoré potrebujú odvážne rozhodnutia. Slovensko zaznamenáva pokles vo všetkých kľúčových globálnych indexoch, od správ Európskej komisie, OECD či MMF, až po indexy konkurencieschopnosti a právneho štátu. Krajina sa nachádza v pasci stredných príjmov a čelí stagnácii, ktorá brzdí jej ďalšiu konvergenciu k priemeru EÚ.

Foto: Americká obchodná komora na Slovensku

„Keďže Slovensko pokračuje v zmenšovaní príjmových rozdielov v porovnaní s bohatšími krajinami, zjednodušenie regulácie podnikania a posilnenie dôvery v súdnictvo a integritu verejného sektora bude kľúčové pre uvoľnenie ďalšej dynamiky súkromného sektora. Pokračujúca fiškálna konsolidácia je potrebná na vytvorenie fiškálneho priestoru a riešenie hroziacich výziev starnutia populácie. Na zmiernenie výdavkových tlakov a predĺženie pracovného života sú potrebné ďalšie reformy, a to aj znížením možností predčasného odchodu do dôchodku,“ povedal Erik Frohm, ekonóm OECD, ktorý má na starosti prípravu Ekonomického prehľadu OECD o Slovensku.

Slovenská republika je malá otvorená pro-exportne orientovaná ekonomika. Kľúčovým faktorom posilnenia konkurencieschopnosti Slovenska je v týchto dňoch Plán obnovy a odolnosti Slovenska, ktorý má za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska v rámci EÚ. Významná časť investícií dnes smeruje aj do digitalizácie verejnej správy a podpory malých a stredných podnikov pri zavádzaní moderných technológií.

Foto: Americká obchodná komora na Slovensku

„Slovenský Plán obnovy a odolnosti a pripravovaný Investičný plán Slovensko sú kľúčové nástroje na podporu udržateľného rastu, ktoré majú zvýšiť konkurencieschopnosť krajiny a zabezpečiť dlhodobú stabilitu a efektívnosť verejných investícií,” uviedol v panelovej diskusii Peter Kmec, podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

V čase, keď Európska únia predstavila Draghiho správu, ktorá má za cieľ obnoviť a posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie v globálnom meradle, Slovensko musí reagovať. Dnešné podujatie je reakciou na Kompas konkurencieschopnosti a otvára diskusiu, ktorá je súčasťou širších snáh EÚ o posilnenie konkurencieschopnosti. V tomto kontexte Martin Maštalír, prezident Americkej obchodnej komory v SR dodáva: „Cieľom dnešnej konferencie je diskutovať a zhovárať sa o týchto dôležitých témach spoločne. Robiť veci spolu znamená väčšiu silu a my musíme byť silnejší a aktívnejší. Nepôjde to bez transformácie systémov a zaužívaných procesov, nepôjde to bez masívnej digitalizácie a využitia AI. Slovensko má silné základy. Otázkou zostáva, akú stratégiu zvolí pre budúcnosť.“

