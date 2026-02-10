Slovensko čelí novému predžalobnému konaniu zo strany Európskej komisie. Dôvodom je novela o vodovodoch iniciovaná Najvyšším kontrolným úradom. Slovensku tak hrozia obrovské sankcie

Dôvodom konania sú okrem iného obvinenia Ľubomíra Andrassyho, predsedu NKÚ o údajnej skrytej privatizácii, ktoré sa pretavili do prijatia novely zákona o verejných vodovodoch. Tá vykazuje znaky možného rozporu s právom EÚ.
Klub akcionárov VVS, ktorý zastupuje viac ako 550 miest a obcí východného Slovenska, dosiahol významný posun v snahe o nápravu dopadov znevažujúcich a ničím nepodložených vyjadrení zo strany Ľubomíra Andrassyho, predsedu NKÚ, a novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorá môže byť v rozpore s európskym právom. Podanie Klubu akcionárov VVS získalo od Európskej komisie status formálnej sťažnosti a Komisia zahájila so Slovenskom tzv. pre-infringement dialóg. Ide o úvodnú fázu, v ktorej si Komisia vyžiada vysvetlenie sporných vyjadrení a bodov novely. Ak Slovensko nedokáže obhájiť najmä novelu a odmietne zjednať nápravu, môže nasledovať žaloba na Súdny dvor EÚ, ktorý môže stáť Slovensko desiatky až stovky miliónov eur či dokonca pozastavenie čerpania európskych fondov.
NKÚ bez dôkazov vyvolal obavy z akejsi skrytej privatizácie slovenskej vody
Novela zákona, ktorú schválil parlament 23. septembra 2025, vznikla na základe iniciatívy Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) ako opatrenie proti údajnej tzv „skrytej privatizácii“ vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS). Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy verejne viackrát uviedol, že konkrétne dlhopisový program VVS pokladá za skrytú privatizáciu. Aj na základe týchto informácií parlament schválil jednoročné predkupné právo Slovenskej republiky na akýkoľvek cenný papier vydaný vodárenskými spoločnosťami, vrátane akcií, zmeniek a dlhopisov.
„V sťažnosti na EK sme okrem iného argumentovali, že tento mechanizmus fakticky obmedzuje prístup vodárenských spoločností na finančné a kapitálové trhy, porušuje princíp právnej istoty a voľného pohybu kapitálu podľa článkov 63 až 66 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tým pádom sa znižuje dostupnosť financovania modernizácie vodárenskej infraštruktúry. Európska komisia akceptovaním podania uznala odbornú relevantnosť našich argumentov a závažnosť situácie,“ hovorí Daniel Kratky, ktorý za Klub akcionárov VVS riadil odborný tím pripravujúci podanie na Európsku komisiu.
,,Obvinenia, ku ktorým predseda NKÚ nikdy nepredložil dôkazy, zneistili predstaviteľov obcí a miest a mali dopad aj na dôveru investorov na trhu. Navyše vyvolali politickú potrebu, ktorá skončila schválením spornej novely. NKÚ na čele s predsedom Andrassym je štátnym orgánom a za jeho difamačné aktivity, osobné útoky a následne iniciovanú vodárenská novelu, nesie žiaľ finančnú zodpovednosť štát a nie on osobne,“ dodáva Stanislav Hreha, predseda správnej rady Klubu akcionárov VVS a predseda dozornej rady VVS.
Prijatie podania od neštátneho aktéra nie je typické. Ukazuje na oprávnenosť výhrad Klubu akcionárov VVS voči vyjadreniam Andrassyho a novele
Fakt, že EK prijala toto podanie a spustila predžalobný proces, je výrazný úspech odborného tímu Klubu akcionárov VVS a potvrdením valídnosti jeho tvrdení. Každoročne na Komisiu smeruje v priemere vyše 35-tisíc sťažností , a z nich sa na ďalšie konanie kvalifikujú len necelé 2 percentá.
Európska komisia si v tomto type konania pred prijatím konečného stanoviska vyžiada dodatočné informácie od slovenských orgánov v rámci pre-infringement dialógu. V tomto prípade by mali otázky smerovať zrejme na Najvyšší kontrolný úrad a Ministerstvo životného prostredia. V prípade, ak Európska komisia od štátnych orgánov nedostane uspokojivé odpovede, v ďalšom kroku môže podľa vlastného rozhodnutia prejsť do formálnej fázy tzv. infringement konania, čo znamená zaslanie odôvodneného stanoviska a možné následné podanie vo veci na Súdny dvor EÚ.
Novela obmedzila financovanie obnovy vodárenskej infraštruktúry
Klub akcionárov VVS v podaní hovorí o priamom dopade novely na pripravovanú emisiu vodárenských zelených dlhopisov VVS, predstavenú v septembri 2025, ktorým chce vodárenská spoločnosť financovať časť obnovy infraštruktúry. Projekt počíta s odkúpením infraštruktúry od vyše 100 obcí a financovaním prostredníctvom emisie prvých zelených vodárenských dlhopisov na Slovensku.
Klub akcionárov VVS sa od apríla 2024, kedy predseda NKÚ Ľubomír Andrassy prvýkrát verejne vyslovil obvinenie zo skrytej privatizácii slovenskej vody, snaží vyvracať nezmyselné tvrdenia. „Naše dlhopisy Voda spieva I. prinášajú našim akcionárom 16-násobne vyššie výnosy ako nami vydané akcie a to bez rizika akejsi privatizácie, skrytej či neskrytej. Aj prvák na právnickej fakulte vie, že platná právna úprava na Slovensku umožňuje vlastniť akcie vodárenských spoločností v zásade len samosprávam a štátu a tak jasne limituje okruh vlastníkov. To samozrejme nebráni NKÚ aj naďalej šíriť klamstvá o našej spoločnosti. Obvinenia z akejsi skrytej privatizácie sú tak číry nezmysel a je nešťastné, že na ich základe vznikla novela s jasnými protiprávnymi črtami. Avšak aj napriek tomu sme v očakávaní a nádeji, že predseda Andrassy prestane o nás a našich akcionároch verejne klamať a označovať ich za sektu. My na oplátku sme pripravení o ňom prestať hovoriť pravdu,” uvádza D. Kratky.
Informačný servis