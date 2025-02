Slovenskí tenisti majú ďaleko k postupu, s Chorvátmi prehrali obe úvodné dvojhry - FOTO

Slovenskí tenisoví reprezentanti sú poriadne ďaleko od postupu do 2. kvalifikačného kola Davisovho pohára.

Po úvodnom hracom dni v Osijeku totiž prehrávajú s domácimi Chorvátmi 0:2 na zápasy. Už len jedna prehra ich delí od toho, aby so ďalšej časti eliminácie postúpil ich súper.

Prehry v dvojhrách

Slováci v piatkových dvojhrách neuhrali ani set. Lukáš Klein totiž podľahol Dujemu Ajdukovičovi 6:7 (4), 3:6 a potom Jozef Kovalík nestačil na Dina Prižmiča 2:6, 2:6.

„Bol to ťažký zápas. Necítil som sa najlepšie a nehral som najlepšie. Súper to využil a viedol celý čas. Škoda toho tajbrejku. Nepodal som dobrý výkon, svetlých momentov bolo málo, nepodarilo sa mi ho pretlačiť. Zvládol to lepšie,“ zhodnotil Klein po prvej štvorhre podľa STVR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rozhodne sobota

Duel pokračuje v sobotu. Najprv je na programe štvorhra a po nej zostávajúce dve dvojhry.

„Chorváti boli lepší, či už v počte nevynútených chýb aj pri víťazných loptičkách. Chalani oproti tréningu akoby trochu stratili rytmus a časovanie na kurte. V tréningu hrali omnoho lepšie. Chorváti dominovali v oboch dueloch. Vieme, že nás čaká veľmi ťažká štvorhra,“ uviedol po piatku nehrajúci kapitán slovenského výberu Tibor Tóth.

Ak slovenskí tenisti s Chorvátmi prehrajú, v septembri namiesto boja o účasť na záverečnom turnaji DP absolvujú súboj o udržanie sa medzi svetovou elitou.