Slovenské paradajky: Čerstvosť priamo od pestovateľov na váš stôl

Aj keď sa na Slovensko dováža množstvo ovocia a zeleniny, tak pri pestovaní paradajok sme ako krajina našťastie sebestační. Tieto lahodné plody, pestované domácimi pestovateľmi sa stávajú symbolom nielen zdravého životného štýlu, ale aj podpory lokálneho poľnohospodárstva.

,,Lokálne plodiny, vrátane paradajok, sú podľa vzhľadu a samozrejme aj chuti čerstvejšie ako tie, ktoré prekonali dlhé vzdialenosti,“ opisuje Peter Kelemen, pestovateľ paradajok z družstva Ovozela. Slovenské paradajky sú zberané v optimálnej zrelosti, čo znamená, že majú výraznú vôňu a lepšiu textúru. Priama cesta zo skleníka na pulty predajní zabezpečuje, že paradajky nestrácajú na kvalite počas dlhodobého skladovania a prepravy. ,,Takéto paradajky sú nielen chutnejšie, ale aj bohatšie na vitamíny a minerály,“ hovorí P.Kelemen.

Unikátny spôsob pestovania

Pestovatelia, pestujú v skleníkoch rôzne druhy cherry paradajok. Moderné skleníky, ktoré sú v lete chladené a v zime vykurované, zabezpečujú, paradajkám najlepšie podmienky pre rast. Paradajky sú polievané dažďovou vodou, ktorá sa mieša s vodou zo studne, aby mala ideálne pH. So škodcami bojujú BIO-logickou ochranou, vo forme drobného hmyzu, ktorý sa živý škodcami. ,,Pri opeľovaní nám pomáhajú čmeliaky, tie sa vedia orientovať v uzavretom priestore,“ opisuje Kelemen.

Záruka pôvodu

Pri slovenských paradajkách presne viete odkiaľ sú a kto ich dopestoval. ,,Pri kúpe slovenských paradajok máte presne označené, kde boli paradajky dopestované, kde boli zabalené a dokonca v ktorom dni a v ktorom týždni sa pozbierali. ,,Na základe nášho systému, vieme presne povedať aj to v ktorom riadku sa paradajka dopestovala a dokonca aj to, kto ju zbieral. To pri tých zahraničných nikdy neviete,“ porovnáva Kelemen.

Zníženie ekologickej stopy

Lokálne pestované plodiny majú výrazne nižšiu ekologickú stopu v porovnaní s dovážanými. Preprava potravín na veľké vzdialenosti znamená vyššiu spotrebu fosílnych palív a väčšie emisie skleníkových plynov. „Slovenské paradajky, ktoré sú pestované a spotrebované lokálne, minimalizujú túto environmentálnu záťaž. Navyše, pri pestovaní využívajme udržateľné poľnohospodárske praktiky, ktoré prispievajú k ochrane prírodných zdrojov a biodiverzity,“ pokračuje Kelemen.

Tieto výhody robia z lokálych produktov, ako sú slovenské paradajky, rozumnú voľbu nielen z hľadiska kvality a chuti, ale aj z ekonomického a ekologického pohľadu. „Pri ďalšom nákupe paradajok sa určite oplatí zamyslieť nad tým, odkiaľ pochádzajú, a uprednostniť tie, ktoré sú pestované v našom blízkom okolí,“ uzatvára domáci pestovateľ Kelemen.

Ovozela je združenie slovenských farmárov, ktorí majú farmy v Brutoch, Kameničanoch, Veľkých Zlievcoch, Handlovej a Novákoch s cieľom vypestovať kvalitné prvotriedne ovocie a zeleninu s dôrazom na lokálnosť a s použitím kvalitných sadeníc. V súčasnosti produkujeme viacero druhov od malých cherry rajčín až po veľké klasické paradajky. Združenie je držiteľom prestížneho svetového certifikátu kvality Global G.A.P. Je potvrdením, že farmy pestujú zeleninu podľa prísnych medzinárodne uznávaných predpisov pre dobré praktiky v poľnohospodárstve.

„Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie.“

Informačný servis