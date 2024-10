Slovenská dvadsaťjednotka v Nitre porazila Grécko, o triumfe tímu rozhodol Javorček z pokutového kopu

Slovenská reprezentácia futbalistov do 21 rokov pokračuje v dosahovaní úspešných výsledkov v aktuálnej sezóne, ktorej vrcholom budú v júni 2025 domáce majstrovstvá Európy.

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša po septembrových triumfoch nad Maďarskom 2:1 a Bieloruskom 6:1 zdolali v piatok večer Grécko 2:1. Duel sa hral v Nitre a mladí Slováci v ňom rozhodli až v úplnom závere.

Rozhodol Javorček

Skóre stretnutia otvoril v 55. minúte Artur Gajdoš, no za hostí vyrovnal o polhodinku neskôr Charalampos Kostoulas. O šiestom triumfe tímu SR „21“ v tomto roku rozhodol v 88. minúte Dominik Javorček z pokutového kopu, ktorý rozhodca nariadil za faul Grékov na Sebastiana Nebylu. V úplnom závere ešte putoval predčasne „pod sprchy“ striedajúci Branislav Spáčil, ktorý v rýchlom slede dostal dve žlté karty.

„Z môjho pohľadu to bol kvalitný zápas z obidvoch strán, v ktorom ofenzívy trochu prevýšili defenzívy. Grékov sme pustili do dvoch-troch šancí, rovnako sme si však nejaké šance vedeli vypracovať aj my. V zápase sme ukázali kvalitu v ofenzíve, aj keď nám trochu v prvom polčase pokrivkávala predfinálna a finálna fáza,“ zhodnotil tréner Kentoš podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu.

Vyrovnaný zápas

Podľa autora prvého slovenského gólu Artura Gajdoša bol zápas vyrovnaný so šťastným koncom pre slovenský výber.

„Prvý polčas sme neboli dostatočne silní na lopte a mali sme aj dosť nepresností. Mali sme síce dobré náznaky, no predfinálna fáza nám až tak nefungovala. V druhom polčase možno súper diktoval hru, no mali sme dobré protiútoky. Práve tak sme dokázali streliť aj gól a následne na konci sme zápas strhli na svoju stranu,“ povedal.