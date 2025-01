Slovakia Travel predstavuje Slovensko na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Madride, chce zvýšiť záujem španielskych turistov o našu krajinu

Slovensko ako celoročnú destináciu, ktorá zahraničným turistom ponúka široké spektrum zážitkov predstavuje Slovakia Travel na jednom z najväčších medzinárodných veľtrhov v Madride.

Ako ďalej SITA informovala národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu, Španielov Slovensko zaujíma. Pýtajú sa na hlavné mesto Bratislavu, relax v slovenskej prírode, ako aj na národnú kuchyňu či víno.

Na otvorení sa zúčastnil aj minister Keketi

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu FITUR v Madride sa v stredu slávnostne otvoril za účasti španielskeho kráľovského páru, kráľa Felipeho VI. a kráľovnej Letizie.

Veľtrh v hlavnom meste Španielska sa zameriava na technológie v cestovnom ruchu, medzinárodnú spoluprácu, udržateľnosť v turizme, gastronomický turizmus a na regionálne prezentácie. Na otvorení prezentácie našej krajiny sa v stredu zúčastnil minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi.

„Slovenská republika prichádza na tento veľtrh s jasným cieľom – predstaviť našu krajinu ako destináciu, ktorá spája bohatú históriu, turizmus a neopakovateľné prírodné krásy. Naše hory, termálne pramene, historické miesta a folklórne tradície sú len zlomok toho, čo Slovensko ponúka,” uviedol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi.

Slovensko ako možnosť zážitkovej dovolenky

Cieľom je podporiť záujem o Slovensko a dostať sa na hodnoty spred pandémie, ktorá cestovný ruch výrazne poznačila.

„Slovensko chceme prezentovať ako destináciu pre zahraničných turistov, ktorí túžia po zážitkovej dovolenke,” uviedla generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová. Avizovala, že v Slovakia Travel preto plánujú poznávacie pobyty pre španielskych tour operátorov ako aj novinárov.

Čísla spred pandémie ešte nie sú prekonané

Podľa aktuálnych štatistík prišlo v roku 2023 na Slovensko takmer 24-tisíc Španielov. Je to nárast o 22 percent oproti roku predtým, no do „predpandemického“ roku 2019 stále chýba 33 percent. Španieli najviac navštevujú Slovensko v auguste.

„Slovensko sa môže pochváliť hradmi, zámkami, nádhernými prírodnými scenériami či kvalitnou gastronómiou. V Španielsku je jednoznačne potenciál na rozvoj príjazdového cestovného ruchu k nám domov na Slovensko,” zhodnotil Juraj Tomaga, veľvyslanec SR v Španielsku.