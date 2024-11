Slovak Industry Vision Day 2024 predstavilo firmám energetickú budúcnosť priemyslu a nové príležitosti

Prestížne biznis fórum Slovak Industry VISION Day 2024, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, sa tento rok zameralo na Energetiku – nové výzvy a príležitosti. Viac ako sto popredných odborníkov, firiem a relevantných inštitúcií diskutovalo o kľúčových výzvach a príležitostiach pre slovenský priemysel a zároveň priamo na podujatí absolvovali stovky obchodných rokovaní.

Foto: SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) prostredníctvom Slovak Industry VISION Day doteraz hostila už viac ako 6400 účastníkov zo 47 krajín sveta, ktorí odrokovali viac ako 10 900 obchodných stretnutí. Platforma poskytuje relevantný priestor na zdieľanie informácií, bilaterálne rokovania a nadväzovanie nových obchodných partnerstiev. Tento rok sa podujatie zameralo na energetiku – zdroje energie, hodnotový reťazec, financovanie uplatniteľné vo všetkých oblastiach.

Foto: SARIO

„Podujatie Slovak Industry VISION Day 2024 umožňuje účastníkom zdieľať najnovšie know-how, inšpirácie a konkrétne úspešné prípadové štúdie na aktuálne témy, ktoré sú základnými piliermi budúcej konkurencieschopnosti Slovenska,“ povedal Robert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.

„Slovenský priemysel je jedným z pilierov našej ekonomiky a jeho konkurencieschopnosť a inovačný potenciál sú kľúčové pre našu budúcnosť. Preto ma teší, že tu máme platformu s dlhoročnou tradíciou na výmenu našich skúseností, ktorá sa v tomto ročníku venovala výzvam a stratégiám v energetike zohrávajúcim dôležitú úlohu aj z hľadiska podnikateľského sektora. Verím, že diskusia na tomto podujatí bude prínosom nielen pre odborníkov a slovenské firmy, ale aj pre budúce rozhodovanie v oblasti energetickej politiky Slovenskej republiky,“ uviedol Szabolcs Hodosy, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

Foto: SARIO

Panelové diskusie o inováciách a recyklácii v automobilovom priemysle, udržateľných riešeniach v energetike a priemyselnej bezpečnosti predstavili budúcnosť priemyslu. O konkrétnych spoluprácach a nových príležitostiach aj na zahraničných trhoch rokovalo v poobedňajších hodinách 114 účastníkov v rámci 226 obchodných rokovaní (B2B) medzi sebou, s partnermi podujatia aj zástupcami zahraničných obchodných komôr na Slovensku.

Podujatie sa teší dlhodobej podpore generálneho partnera Česko-slovenskej obchodnej banky (ČSOB).

Foto: SARIO

„Hoci sa to nemusí na prvý pohľad zdať, priemysel, vrátane toho energetického, má spolu s bankovníctvom veľa spoločného. Obidva musia byť schopné čeliť aktuálnym výzvam, ak chcú obstáť na trhu a držať krok s inováciami, ako aj premenlivosťou externého prostredia. Preto oceňujeme, že toto fórum otvára priestor práve na diskusie a stretnutia, ktoré môžu zástupcov biznisu posúvať vpred. Je to koniec koncov nevyhnutný predpoklad na to, aby sa posúvala vpred tak naša ekonomika, ako aj celá krajina,“ povedal Koloman Buzgó, riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov ČSOB.

Odborný obsah a pracovný program doplnila prezentácia inovatívnych projektov, riešení a networking.

Foto: SARIO

Slovak Industry VISION Day 2024 opäť potvrdilo, že je relevantnou platformou, ktorej cieľom je budovať dlhodobo konkurencieschopný priemysel a tvoriť pridanú hodnotu.

