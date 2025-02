Slávnosť v Michalovciach. Šechný junior debutoval v extralige doma vo farbách outsidera - FOTO, VIDEO

Utorková predohrávka 46. kola slovenskej hokejovej extraligy priniesla súboj dvoch tímov s rozdielnymi ambíciami, v ktorom napokon zvíťazil favorit. Michalovce bojujú o prvú šesť tabuľky, Nové Zámky sa dlhodobo neúspešne snažia o to, aby sa odlepili z dna tabuľky.

A po strede už možno budú mať istotu, že zostúpia do nižšej súťaže, ak Liptovský Mikuláš doma zdolá Zvolen. Michalovské „líšky“ v utorok pred vlastnými fanúšikmi triumfovali nad „býkmi“ z Nových Zámkov 3:1.

Okrem výsledku v tomto súboji zaujala aj skutočnosť, že vo farbách outsidera debutoval v extralige mladý útočník Richard Šechný mladší. A stalo sa to na ľade, na ktorom jeho otec dlhší čas pôsobil.

„Šmrnc“ tomu dodala aj skutočnosť, že práve Richard Šechný starší vhodil úvodné čestné buly a vlajka s jeho podobizňou visí pod strechou michalovského zimného štadióna. Bonusom bola skutočnosť, že na domácej lavičke stál kouč Juraj Faith, ktorý debutanta v minulosti viedol vo Faith and Šechný Academy.

„Až podľa rastu detí vidíme, ako starneme,“ pousmial sa Juraj Faith podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a pokračoval: „Stále si myslíme, že sme nesmrteľní a máme dlhú životnosť. Potom však vidíme, ako nám deti odrastajú a opúšťajú domov. Riša som viedol už ako chlapčeka a mám radosť z toho, že zažil takýto zápas. Bol na čestnom buly s otcom a to je špeciálny moment. Obom som to doprial a ja sa pochopiteľne teším, že sme napokon vyhrali.“

Šechný starší pred duelom dostal pamätný dres s päťdesiatkou na znak osláv 50. výročia michalovského hokeja. „Som rád, že sa ozvali z Nových Zámkov. Potrebovali rozšíriť tím o mladých chlapcov do 23 rokov, ktorí môžu pendlovať medzi ligami a okrem môjho syna si požičali aj obrancu Myšiaka. Pre oboch chalanov išlo o výbornú skúsenosť,“ poznamenal 53-ročný štvornásobný majster SR.

Mladý hokejista má tak za sebou premiéru, po akej túži každý mladík.

„Veľmi som si to užil. Bolo to výnimočné a je skvelé, že som mohol debutovať doma. Mal som tu celú rodinu, zahral som si proti Michalovciam a musím sa priznať, že tam bol aj stres. Zároveň som sa však od rána tešil a ani som nevedel zaspať. Otec mi vravel, aby som do toho išiel bez rešpektu a nebál sa. Na ľade som sa cítil dobre a škoda len, že nám nepadol ešte nejaký gól a nedokázali sme vyrovnať,“ uviedol Šechný senior.

Potomok slávneho otca sa chce na svoj vzor podobať hokejovým umením.

„Všetko má pred sebou a až čas ukáže, či bude lepší ako ja, alebo nie. Ja sa teraz teším hlavne z toho, že to vyšlo takto krásne. V Michalovciach vyrastal, tu žijeme a teraz tu odohral aj svoj prvý extraligový zápas. Nemal v ňom čo stratiť, mohol iba získať. Verím, že ho táto skúsenosť posunie ďalej. Popracovať ešte musí na sile, jednoducho musí viac zmohutnieť,“ dodal Richard Šechný starší.