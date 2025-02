Skúste na Valentína Lásku bez pravidiel

Všetky romantické duše majú o program na Valentína postarané – do kín v tento magický dátum prichádza filmové spracovanie úspešného knižného bestselleru LÁSKA BEZ PRAVIDIEL: Rule & Shaw. Zaujímavé zápletky, dostatočne drsní chlapci, tak akurát drzé dievčatá a správna dávka iskrenia, lásky a humoru sú zárukou dokonalého romantického rande.

Keď v roku 2012 vyšla prvá kniha Rule & Shaw zo série Marked Men, okamžite zaujala čitateľov. Bolo viac než jasné, že sa čoskoro dočká nielen ďalších dielov, ale aj filmového spracovania. Siahol po nej režisér Nick Cassavetes, ktorý rozplakal milióny divákov nádhernou a dojímavou romancou Zápisník jednej lásky. Oslovila ho téma života dnešných mladých Američanov – divokých, potetovaných a komplikovaných navonok, ktorí sú však vo svojom vnútri úplne iní. Ich príbehy sú vyrozprávané vždy z pohľadu jednej i druhej strany, aby si čitateľ alebo divák mohol spraviť svoj vlastný názor na vzťahy, ktoré komplikujú láska, žiarlivosť, sex aj nenávisť.

Foto: Forum Film

Ústredná filmová dvojica Rule a Shaw sú ako oheň a voda. On divoký, potetovaný a nespútaný, ona zdržanlivá, uhladená a elegantná. Ona ho miluje od prvého stretnutia. Kedysi chodila s jeho bratom, ktorý tragicky zahynul, a teraz už pre Shaw existuje len Rule. Odpúšťa mu všetky excesy, výstrelky aj baby, ktoré strieda ako na bežiacom páse. Rule ju však vníma len ako dobrú kamarátku, ktorá ho síce priťahuje, ale cíti, že pre ňu nie je ten pravý. Shaw sa totiž snaží žiť podľa spoločenských pravidiel a konvencií, ktorými Rule opovrhuje. Jedna vášnivá noc však všetko zmení…

Foto: Forum Film

Pre seriálovú herečku Sydney Taylor je Shaw prvou veľkou filmovou postavou. Vo filme LÁSKA BEZ PRAVIDIEL sa najviac bála scény, v ktorej zvádza Rulea v tetovacom štúdiu. A to aj napriek tomu, že presne túto scénu si už obaja vyskúšali na konkurze, kde si filmoví tvorcovia chceli overiť, ako medzi ňou a Chaseom Stokesom funguje vzájomná chémia. Nešlo ani o nahotu, ani o to, že by mohla zabudnúť text, ale o náročnú choreografiu tohto sexi výstupu. „Toľko vecí sa mohlo pokaziť! Najskôr som musela vyliezť na biliardový stôl. A potom sa z neho dostať – čo nie je úplne sexi záležitosť. Potom potknúť Chasea a zatlačiť ho do kresla, čo síce vyzerá jednoducho, ale skúste sa nepotknúť o to kreslo, keď musíte udržiavať očný kontakt!“ smeje sa herečka pri spomienke na nakrúcanie.

Foto: Forum Film

Jej hereckého partnera Chasea Stokesa si diváci môžu pamätať zo seriálu Stranger Things. Jeho ďalšiu hereckú kariéru naštartovala postava Johna B. v seriálovom hite Outer Banks. Bývalú lásku, Rulovho brata stvárňuje Alexander Ludwig, ktorý sa objavil v blokbastri Hry o život a neskôr v akčnej komédii Ničomníci navždy. Skutočnú hviezdu z neho urobila rola Bjorna Lothbroka v seriálovom hite Vikingovia.

Film LÁSKA BEZ PRAVIDIEL sa v slovenských kinách premieta od 13. februára.

Trailer:

Informačný servis