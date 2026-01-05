Škandál v kúpeľoch! Fischer, Pechlát a Jeřábek pristihnutí pri špehovaní

O poriadny rozruch v piešťanských kúpeľoch sa postarali Daniel Fischer, Martin Pechlát a Tomáš Jeřábek v hlavných rolách novej komédie Šviháci, ktorá príde do kín 22. januára. Pri nakrúcaní sa trojica hercov totiž ocitla vo veľmi chúlostivej situácii. Ich filmoví hrdinovia podľahnú pokušeniu a nechajú sa nalákať na „zakázaný pohľad“, ktorý sa ukáže byť oveľa šokujúci – a trápnejší – než čakali.
Vo filme Šviháci sledujeme trojicu kamarátov-muzikantov, ktorí pravidelne vyrážajú do piešťanských kúpeľov za prácou i zábavou. Tentoraz sa však ich pobyt úplne vymkne spod kontroly. Na povrch totiž vypláva nečakané tajomstvo – jeden z nich má v Piešťanoch so zamestnankyňou hotela (Zuzana Kubovčíková Šebová) sedemročného syna Lea (Emanuel Bugala), o ktorom jeho blízki doteraz nemali ani potuchy.
A aby toho nebolo málo, treba sa oňho úplne neplánovane postarať. Zo sebaistých švihákov sa tak v okamihu stávajú otcovia na plný úväzok, čo rozpúta sériu komických situácií aj prekvapivo dojímavých momentov.
Špehovanie sa skončilo fiaskom
Práve odhalený syn Leo, o ktorého sa šviháci na niekoľko dní musia postarať, ich privedie do nejednej nepríjemnej situácie. Prezradí im tajomstvo, odkiaľ sa v kúpeľoch dajú nepozorovane sledovať nahé ženy. Predstava takého divadla vzbudí u šviháckeho tria záujem, natešene súhlasia, zaujmú strategické pozície… a s úžasom zistia, že namiesto pokukovania po zvodných „babách“ sa ocitli tvárou v tvár úplne nahým seniorkám.
Ženy išli do nakrúcania naplno
Treba dodať, ako so smiechom potvrdzuje aj režisér Švihákov Braňo Mišík, že dámy s odhalenými scénami nemali najmenší problém. „Poprosil som ich, aby sa zakryli plachtou a otočili chrbtom ku kamere. Pri prvej klapke ho zhodili a stáli čelom ku mne úplne nahé. Povedal som, že to skúsime znova. A znova sa obrátili dopredu. Takto sa to opakovalo možno sedemkrát.“ Keď sa senioriek režisér nakoniec spýtal, či chcú byť vo filme vidieť, ako ich pánboh stvoril, dostal jasnú odpoveď: „Povedali mi: ,My s tým nemáme problém.‘ A vtedy som usúdil, že keď sa niekto ani v tomto veku nehanbí a chce si splniť herecký sen, nemám dôvod hanbiť sa ani ja.“
Pechlát by chcel vypredať Strahov
Nakrúcanie Švihákov však neprinieslo len odvážne scény a humorné trapasy. Herci priznávajú, že sa počas spoločnej práce o sebe navzájom dozvedeli oveľa viac, než čakali.
„Naši traja šviháci nemajú len profesionálny vzťah v rámci kapely, sú si bližší. Sú to veľmi dobrí kamaráti, schopní kedykoľvek si kryť chrbát. Takže na pľaci aj mimo neho sme spolu trávili dosť veľa času. Šviháci prebudili staré väzby a zároveň vytvorili nové. Počas nakrúcania sme sa všetci zblížili a skamarátili, za čo som nesmierne rád,“ prezrádza Daniel Fischer. A jeho filmový kolega z kapely Martin Pechlát ho so smiechom dopĺňa:
„Dokážem si aj predstaviť, že by sme spolu naozaj hrali. A hneď vidím, ako vypredávame napríklad Strahov.“
Jeřábek našiel kamaráta tam, kde to nečakal
Silné puto však vzniklo aj tam, kde by ho čakal málokto. Tomáš Jeřábek si z nakrúcania neodniesol len filmové zážitky, ale aj výnimočné priateľstvo so svojím malým filmovým parťákom. „S malým Manuom sme sa stali skutočnými priateľmi. Možno to súvisí s tým, že mám syna v jeho veku, takže sme si jednoducho sadli. Je to kolega a kamoš,“ hovorí herec. Napriek tomu, že bol nakrúcací plán náročný a malý herec mal v scenári veľa textu, žiadna kríza nenastala. „Bol veľmi statočný. Veľkú zásluhu na tom mala jeho mamička Lucia, ktorá sa o neho skvelo starala a podporovala ho. Už som s deťmi nakrúcal a hovoril si, že takto pripravených malých hercov už asi nezažijem. A potom prišli Šviháci a Manu bol ešte lepší,“ dodáva Jeřábek.
Šviháci vstúpia do slovenských kín 22. januára 2026 a diváci sa môžu tešiť nielen na komédiu z malebného kúpeľného prostredia, ale aj na dojemný príbeh o priateľstve, rodine a druhých šanciach. A navyše, na skvelé herecké výkony. Triu Daniel Fischer, Martin Pechlát a Tomáš Jeřábek totiž úspešne sekundujú Gabika Dzuríková, Zuzana Konečná, Jitka Schneiderová, Erika Stárková, Regina Rázlová, Tatiana Drexler alebo Helena Vondráčková. Zlatá slávica navyše vo filme zaspieva aj svoju legendárnu Dlhú noc.
Šviháci
SR – 2026
Dĺžka: 100 min.
Žáner: komédia
Premiéra: 22. januára 2026
Hrajú: Daniel Fischer, Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek, Emanuel Bugala, Zuzana Kubovčíková Šebová, Gabriela Dzuríková, Zuzana Konečná, Jitka Schneiderová, Sabina Remundová, Regina Rázlová, exkluzívny hosť Helena Vondráčková a ďalší
Producenti: Oľga Núñezová, Peter Núñez, Marianna Heinz
Réžia: Braňo Mišík
Kamera: Juraj Chlpík
Scenár: Anton Ondrejka, Braňo Mišík
Výkonný producent: Marek Vozár
Strih: Michal Kondrla
Hudba: Matúš Široký
Zvuk: Alexander Bori
Kostýmy: Danica Raytchev
Masky: Katarína Pokorná
Architekt: Daniel Šichman
Trailer:
