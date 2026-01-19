SIRS: Chceme férové a vyvážené vysporiadanie pozemkov s Mestom Žilina; niektoré medializované tvrdenia sú neúplné

Realita je, že Mesto dlhodobo užíva bezodplatne pozemky patriace skupine SIRS vo výmere viac ako 10 000 m², zatiaľ čo v opačnom garde ide o podstatne menšiu výmeru 733 m². Pomer je teda 14,2 násobný v neprospech mesta. Zároveň upozorňujeme, že spoločnosť MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. má na časti dotknutých pozemkov od roku 2009 riadne zriadené vecné bremeno na uloženie stavby na základe zmluvy uzatvorenej s Mestom Žilina. Za výkon tohto práva SIRS každoročne platí dohodnutú odplatu mestu. V konaniach o určenie vecného bremena sme boli na prvom stupni úspešní; zároveň dlhodobo ponúkame mimosúdne riešenie, aby sa verejný priestor nezaťažoval ďalšími spormi. Pri prípadných nárokoch na bezdôvodné obohatenie platí podľa verejne dostupných zdrojov dvojročná premlčacia lehota, ktorú je potrebné pri verejnej komunikácii zohľadňovať. SIRS nežiada eskaláciu sporu cez médiá ani zneužívanie témy pre politické účely, naším cieľom je spravodlivé a vyvážené vysporiadanie, ktoré bude rešpektovať skutočný stav užívania pozemkov na oboch stranách.
Ivana Strelcová, hovorkyňa SIRS, a.s.
