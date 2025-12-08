Sinsay dosiahol dôležitý míľnik. V Bratislave otvoril svoju 100. predajňu na Slovensku

Otvorenie 100. predajne značky Sinsay na Slovensku predstavuje zásadný moment pre spoločnosť LPP Slovakia. Nová predajňa v Retail Parku Podunajská Brána v Podunajských Biskupiciach rozširuje dostupnosť obľúbeného módneho formátu v jednej z najrýchlejšie rastúcich častí Bratislavy. Ide o ďalší krok v dlhodobej stratégii rozvoja siete, ktorá chce zákazníkom prinášať aktuálne módne trendy, široký sortiment a pohodlný nákupný zážitok v modernom prostredí.
„Otvoriť 100. predajňu Sinsay na Slovensku je pre nás historický míľnik a obrovský úspech spoločnosti, značky a všetkých kolegov. Tento okamih potvrdzuje stabilné postavenie a atratktivitu značky na domácom trhu. V Podunajskej Bráne prinášame zákazníkom moderný, inšpiratívny priestor s kompletným sortimentom, ktorý reaguje na ich každodenné potreby,“ uvádza Patrik Čanecký, konateľ LPP Slovakia.
Sinsay je najmladšia značka v portfóliu skupiny LPP a dlhodobo patrí medzi najdynamickejšie rastúci koncep. Značka je určená širokému okruhu zákazníkov. Ponúka dámsku, pánsku aj detskú módu, doplnky, obuv, kozmetiku a ucelený sortiment pre domácnosť. Zákazníci oceňujú najmä dostupné a atraktívne ceny, rýchlu reakciu na trendy a možnosť pohodlne nakúpiť široký sortiment v jednom obchode.
Značka sa profiluje ako „móda pre každý deň“. Produkty sú navrhnuté tak, aby sa dali jednoducho kombinovať a aby zákazníci vedeli vytvoriť osobitý štýl bez náročného rozhodovania. Sinsay dlhodobo sleduje potreby rodín, študentov aj mladých zákazníkov, ktorým záleží na cene a zároveň chcú vyzerať moderne a cítiť sa dobre.
LPP S. A. je jednou z najväčších módnych spoločností v regióne strednej a východnej Európy. Pod jej krídlami vznikli značky Reserved, Cropp, House, Mohito a Sinsay, ktoré dnes pôsobia vo viac ako tridsiatich krajinách. Skupina kombinuje rozsiahlu sieť predajní s modernými online riešeniami a rozvíja svoju omnichannel stratégiu, vďaka ktorej dokáže flexibilne reagovať na zmeny v spotrebiteľskom správaní.
LPP kladie dôraz na moderné koncepty predajní, kvalitnú zákaznícku skúsenosť a udržateľnejšie procesy v rámci výroby aj logistiky. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o. ktorá prevádzkuje predajne a e-shop všetkých značiek na domácom trhu.
Retail Park Podunajská Brána rozširuje občiansku vybavenosť juhovýchodnej Bratislavy. Nachádza sa v Podunajských Biskupiciach v blízkosti hlavnej dopravnej tepny, čo zabezpečuje výbornú dostupnosť autom aj verejnou dopravou. Priamo pri predajniach je k dispozícii veľkorysé parkovanie, prehľadne členený priestor a dobré možnosti pre rýchly aj rodinný nákup.
Nová predajňa Sinsay je situovaná v centrálnej časti Retail parku. Zákazníci tu nájdu široký sortiment aktuálnych kolekcií a bytových doplnkov v modernom a prehľadnom usporiadaní. Nákup tak môžu jednoducho spojiť s vybavovaním ďalších potrieb na jednom mieste.
„Otvorenie 100. predajne Sinsay na Slovensku je jasným signálom, že slovenský trh patrí medzi stabilné a perspektívne trhy skupiny LPP. Každá nová prevádzka vytvára pracovné miesta v regióne a prispieva k rozvoju lokálneho maloobchodu. Zákazníkom prináša širší výber, pohodlnejšiu dostupnosť a možnosť nakupovať produkty značky v blízkej lokalite, pričom reflektuje najnovšie požiadavky na rýchly a komfortný nákup. Obzvlášť v regiónoch ako sú Pezinok, Šamorín, Krupina, Hnúšťa, Sládkovičovo alebo Veľké Kapušany, kde sme v poslednej dobe otvorili naše prevádzky, sme zaznamenali dopyt po pohodlnom nakupovaní za dostupné ceny. Naša expanzia na slovenskom trhu ale otvorením stej prevádzky nekončí. Máme pripravené ďalšie projekty aj na rok 2026. Chceme, aby si značka Sinsay udržala pozíciu dostupnej a spoľahlivej voľby pre rodiny, mladých ľudí ale aj tých, ktorí hľadajú cenovo rozumné riešenia pre svoj domov,“ dodáva Patrik Čanecký.
Dátum otvorenia: 5. december 2025
Adresa predajne: Sinsay, Retail Park Podunajská Brána, Ametystová 25369/6, Bratislava Podunajské Biskupice
