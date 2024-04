Šimečka zagratuloval Pellegrinimu k víťazstvu a chce veriť, že bude lepším prezidentom než predsedom parlamentu

Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka zagratuloval víťazovi prezidentských volieb Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) k víťazstvu v prezidentských voľbách.

Chce však podľa vlastných slov veriť, že Pellegrini bude lepším prezidentom, než je predsedom parlamentu.

Korčok by bol výborný prezident

„Mal by pamätať na to, že jeho úlohou je zastupovať všetkých občanov a občianky Slovenska, aj tých vyše milióna, ktorí si priali za prezidenta Ivana Korčoka. Ten odviedol spolu so svojím tímom vynikajúcu kampaň a je mi nesmierne ľúto, že nezvíťazil – bol by výborným prezidentom,“ myslí si Šimečka.

Šéf progresívcov tiež vyjadril názor, že prezidentská kampaň bola zo strany vládnej koalície „plná podrazov, klamstiev, strašenia a prekračovania písaných aj nepísaných pravidiel súťaže“.

Nezastavia sa pred ničím

Myslí si tiež, že sa potvrdilo, že pre Slovensko sú nebezpeční a nezastavia sa pred ničím. Šimečka ale zdôraznil, že napriek všetkému bola táto výhra relatívne tesná.

„Sú poraziteľní. Nesmieme strácať nádej. Musíme spolupracovať, musíme sa zmobilizovať a musíme ich začať porážať, v každých ďalších voľbách, ktoré nás čakajú. Už čoskoro. Je to ťažké, ale som presvedčený, že sa to dá,“ uzavrel.